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KANTONALNI PREMIJER

Uk: Ne očekujemo veće probleme na klizištu Curine njive, topljenje snijega moguća opasnost

Uk je ponovio je da Kanton Sarajevo nije nadležan za to klizište ali da nisu mogli čekati nadležne da djeluju i morali su angažovati svoje kapacitete

Tokom obilaska Curinih njiva - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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FENA

14.1.2026

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk izjavio je danas da podaci o pomjeranju zemljišta na lokalitetu Curine Njive kod Sarajeva nisu zabrinjavajući i može se reći da klizište miruje u odnosu na stanje u proljeće 2025. godine.

- Ne očekujemo veće probleme ali trebamo biti svjesni da topljenje snijega predstavlja opsanost za klizište - rekao je Uk novinarima na pomenutom lokalitetu.

Dodao je da je oko dvije trećine kuća koje su obuhvaćene naredbom Civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo već iseljeno i pozvao preostale stanovnike da se također isele.

Uk je ponovio je da Kanton Sarajevo nije nadležan za to klizište ali da nisu mogli čekati nadležne da djeluju i morali su angažovati svoje kapacitete.

Istakao je da su se bezuspješno obraćali civilnoj zaštiti Federacije BiH i Republike Srpske kao i Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine s obzirom da je klizište na entitetskoj liniji, a predstavlja opasnost isključivo za građane i imovinu KS.

Uk je naveo da je Kanton Sarajevo za sanaciju izdvojio 1,6 miliona KM a kompletnu proceduru javnih nabavki će vršiti Opština Istočni Stari Grad na čijoj je teritoriji klizište.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Sarajevo Dženan Brkanić pojasnio je da će u slučaju pokretanja klizišta reagovati u skladu s protokolom i procedurama koje su ranije razradili s Općinom Stari Grad, MUP-om KS i Profesionalnom vatrogasnom jedinicom.

Naglasio je da prate stanje na terenu kad su u pitanju klizišta i vodostaji te da reaguju po potrebi sa svim kapacitetima.

# SNIJEG
# KANTON SARAJEVO
# NIHAD UK
# CURINE NJIVE
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