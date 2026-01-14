Uk: Ne očekujemo veće probleme na klizištu Curine njive, topljenje snijega moguća opasnost

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk izjavio je danas da podaci o pomjeranju zemljišta na lokalitetu Curine Njive kod Sarajeva nisu zabrinjavajući i može se reći da klizište miruje u odnosu na stanje u proljeće 2025. godine.

- Ne očekujemo veće probleme ali trebamo biti svjesni da topljenje snijega predstavlja opsanost za klizište - rekao je Uk novinarima na pomenutom lokalitetu.

Dodao je da je oko dvije trećine kuća koje su obuhvaćene naredbom Civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo već iseljeno i pozvao preostale stanovnike da se također isele.

Uk je ponovio je da Kanton Sarajevo nije nadležan za to klizište ali da nisu mogli čekati nadležne da djeluju i morali su angažovati svoje kapacitete.

Istakao je da su se bezuspješno obraćali civilnoj zaštiti Federacije BiH i Republike Srpske kao i Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine s obzirom da je klizište na entitetskoj liniji, a predstavlja opasnost isključivo za građane i imovinu KS.

Uk je naveo da je Kanton Sarajevo za sanaciju izdvojio 1,6 miliona KM a kompletnu proceduru javnih nabavki će vršiti Opština Istočni Stari Grad na čijoj je teritoriji klizište.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Sarajevo Dženan Brkanić pojasnio je da će u slučaju pokretanja klizišta reagovati u skladu s protokolom i procedurama koje su ranije razradili s Općinom Stari Grad, MUP-om KS i Profesionalnom vatrogasnom jedinicom.

Naglasio je da prate stanje na terenu kad su u pitanju klizišta i vodostaji te da reaguju po potrebi sa svim kapacitetima.