Nova zgrada MUP-a KS: Izdvojena sredstva u iznosu od milion maraka za idejni i glavni projekat

Nakon što je u januaru prošle godine završeno rušenje i uklanjanje nedovršene građevine na lokaciji u ulici Kolodvorska, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pristupilo je rješavanju administrativnih procedura, kao i procedura za izradu idejnog i glavnog projekta zgrade.

U toku 2025. godine MUP Kantona Sarajevo pokrenuo je i proveo ograničeni postupak koji se sastoji od dvije faze postupka javne nabavke za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta centralnog objekta MUP-a Kantona Sarajevo koji će se graditi u ulici Kolodvorska.

Kroz prvu fazu javne nabavke birali su se kvalifikovani ponuđači koji mogu ponuditi ovu uslugu, a postupkom su propisani uslovi koje ponuđači moraju ispuniti da bi bili izabrani za izradu glavnog i izvedbenog projekta.

- Centralni objekat MUP-a Kantona Sarajevo je najveći i nakompleksniji infrastrukturni projekat kojim se ovaj sigurnosni organ ikada bavio i zgradnja ovakve zgrade je izazov i sa aspekta same izgradnje, kao i zaštite tajnih podataka i informacija kojima ovaj sigurnosni organ raspolaže, te smo pažljivo i dugo radili na pripremi tenderske dokumentacije i provođenju ovih postupaka. Uporedo s tim intenzivno radimo sa Općinom Novo Sarajevo na pribavljanju urbanističke saglasnosti za ovaj projekat - izjavio je ministar Admir Katica.

Kroz prvu fazu postupka pristigle su dvije ponude, od kojih je samo jedan ponuđač zadovoljio propisane uslove i stekao pravo za učešće u drugoj fazi postupka, nakon čega je MUP Kantona Sarajevo pokrenuo drugu fazu postupka javne nabavke za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta centralnog objekta MUP-a Kantona Sarajevo.

Kvalifikovani ponuđač dostavio je blagovremeno prijedlog idejnog i glavnog projekta zgrade, a javno otvaranje ponude izvršila je komisija imenovana za provođenje ovog postupka 15. decembra 2025. godine.

- Trenutno se vrši pregled i ocjena ispravnosti pristigle ponude od strane komisije, nakon čega će se donijeti konačna odluka da li ponuda zadovoljava kriterije i uslove propisane postupkom javne nabavke - navode iz MUP-a.

Uporedo s ovim aktivnostima, intenzivno se radilo na pribavljanju urbanističke saglasnosti za izgradnju ovog objekta u Općini Novo Sarajevo. U ovaj postupak, pored MUP-a KS i administracije Općine Novo Sarajevo, uključeni su i Zavod za planiranje Kantona Sarajevo i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo kako bi se precizirali svi neophodni urbanističko-građevinski uslovi za izgradnju nove zgrade.

- Možemo potvrditi da se i ovaj dio projekta nalazi u završnoj fazi - rekli su.

U budžetu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2026. godinu osiguran je iznos od jedan milion KM za izradu idejnog i glavnog projekta zgrade u ulici Kolodvorska.

Tek po izradi glavnog projekta, moći će se pokrenuti postupak za izbor izvođača radova, te definisati rok početka i završetka gradnje.

Podsjećamo, radi se o projektu izgradnje savremenog administrativnog sjedišta MUP-a Kantona Sarajevo koje će se prostirati na nekoliko hiljada kvadratnih metara, a u zgradi će se osim sjedišta MUP-a Kantona Sarajevo, nalaziti i moderno opremljeni Operativni centar, Policijska uprava Novo Sarajevo, Jedinica za saobraćaj, kao i Uprava za građanska stanja i pravne poslove.