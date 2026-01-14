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ODRŽANA SJEDNICA

Vlada FBiH dala zeleno svjetlo: Intenzivirati aktivnosti na međudržavnom sporazumu s Hrvatskom o Južnoj interkonekciji

Vlada je ovlastila premijera Federacije BiH da o ovom zaključku upozna Vijeće ministara BiH radi razmatranja i daljnjeg postupanja

Vlada FBiH - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

14.1.2026

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na današnjoj sjednici u Sarajevu, prihvatila je Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje gasovoda „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“, te istovremeno donijela i zaključke.

Vlada je zaključcima dala podršku intenziviranju aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje gasovoda „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“, uključujući nastavak postupka zaključivanja međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Također, u vezi sa postupkom zaključivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, Vlada Federacije BiH predlaže što hitnije formiranje delegacije iz svih relevantnih institucija.

Vlada je ovlastila premijera Federacije BiH da o ovom zaključku upozna Vijeće ministara BiH radi razmatranja i daljnjeg postupanja.

Vlada Federacije BiH zadužila je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da o ovom zaključku upozna Ministarstvo vanjske trgovine ekonomskih odnosa BiH radi daljnjeg postupanja u cilju nastavka postupka zaključenja Sporazuma između BiH i Hrvatske.

Također, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da pokrene aktivnosti na pripremi izmjena i dopuna Zakona o južnoj interkonekciji s ciljem omogućavanja realizacije projekta kroz druge modele, uključujući dodjelu koncesije.

# SJEDNICA
# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# VLADA FBIH
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