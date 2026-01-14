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JUŽNA INTERKONEKCIJA

Analiziramo ulogu LNG terminala na Krku: Ključna tačka i regionalno energetsko čvorište

Terminal također predstavlja važan mehanizam zaštite od nestašica i mogućih redukcija plina

Kapacitet terminala povećan. Screenshot

Piše: Lejla Saric

14.1.2026

Centralna tačka projekta Južna interkonekcija koji BiH povezuje s tržištem gasa Evropske unije i izvorima ukapljenog prirodnog gasa (LNG) je terminal na hrvatskom otoku Krk s kojeg ukapljeni prirodni plin ide ka evropskim državama, za Austriju, Sloveniju i dalje, smanjujući ovisnost o ruskom gasu.

Povećan kapacitet

Terminal, kojim upravlja kompanija LNG Hrvatska, počeo je komercijalni rad u januaru 2021. godine i od tada je prihvatio ukupno 18,8 miliona kubnih metara ukapljenog gasa te isporučio više od 11,3 milijarde kubnih metara prirodnog gasa u plinski sistem regije. U proteklih pet godina kroz terminal su prošla čak 133 LNG broda, a regasifikacija je omogućila prekrcaj u 545 cisterni za distribuciju plina širom regiona.

Ova ključna tačka diverzifikacije evropskog energetskog snabdijevanja postaje još značajnija kroz projekt Južna interkonekcija, najveći investicioni energetski projekt u BiH u 2026. godini, strateški prioritet i sa stanovišta BiH i njenih međunarodnih partnera.

Terminal na Krku je nedavno značajno proširen, ugradnjom dodatnog modula za uplinjavanje kapacitet je povećan s približno 3,9 na 6,1 milijardu kubnih metara godišnje, uz maksimalnu stopu uplinjavanja od gotovo 700.000 kubnih metara na sat. Ovaj korak učvršćuje ulogu Krka kao regionalnog energetskog čvorišta.

Terminal na hrvatskom otoku krucijalan za smanjenje ovisnosti o ruskom gasu. Screenshot

Zaštita od nestašica

Od početka komercijalnog rada, više od 60 posto ukupnog plina koji ulazi u hrvatski transportni sistem dolazi upravo kroz LNG terminal na Krku. Do sada je terminal primao ukapljeni plin 60 posto iz SAD, iz arapskih i afričkih zemalja.

LNG terminal na Krku donosi značajne prednosti u smislu sigurnosti i stabilnosti snabdijevanja prirodnim plinom.

Jedna od ključnih prednosti je mogućnost nabavke plina s različitih svjetskih tržišta, uključujući zemlje Srednjeg istoka i Afrike, čime se smanjuje zavisnost od jednog dobavljača ili transportnog pravca.

Terminal također predstavlja važan mehanizam zaštite od nestašica i mogućih redukcija plina u periodima visoke potrošnje, smanjenje potrebe za interventnim, često skupljim uvozom plina u kriznim situacijama

60 POSTO ukupnog plina u hrvatski transportni sistem dolazi kroz terminal na Krku.

VAŽAN mehanizam zaštite od nestašica i mogućih redukcija plina

# TERMINAL
# JUŽNA INTERKONEKCIJA
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