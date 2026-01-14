Analiziramo ulogu LNG terminala na Krku: Ključna tačka i regionalno energetsko čvorište

Centralna tačka projekta Južna interkonekcija koji BiH povezuje s tržištem gasa Evropske unije i izvorima ukapljenog prirodnog gasa (LNG) je terminal na hrvatskom otoku Krk s kojeg ukapljeni prirodni plin ide ka evropskim državama, za Austriju, Sloveniju i dalje, smanjujući ovisnost o ruskom gasu.

Povećan kapacitet

Terminal, kojim upravlja kompanija LNG Hrvatska, počeo je komercijalni rad u januaru 2021. godine i od tada je prihvatio ukupno 18,8 miliona kubnih metara ukapljenog gasa te isporučio više od 11,3 milijarde kubnih metara prirodnog gasa u plinski sistem regije. U proteklih pet godina kroz terminal su prošla čak 133 LNG broda, a regasifikacija je omogućila prekrcaj u 545 cisterni za distribuciju plina širom regiona.

Ova ključna tačka diverzifikacije evropskog energetskog snabdijevanja postaje još značajnija kroz projekt Južna interkonekcija, najveći investicioni energetski projekt u BiH u 2026. godini, strateški prioritet i sa stanovišta BiH i njenih međunarodnih partnera.

Terminal na Krku je nedavno značajno proširen, ugradnjom dodatnog modula za uplinjavanje kapacitet je povećan s približno 3,9 na 6,1 milijardu kubnih metara godišnje, uz maksimalnu stopu uplinjavanja od gotovo 700.000 kubnih metara na sat. Ovaj korak učvršćuje ulogu Krka kao regionalnog energetskog čvorišta.