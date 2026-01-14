Bosna i Hercegovina pred ključnim ispitom FATF-a: Posljednje sedmice za izbjegavanje sive liste

U februaru 2025. godine Bosna i Hercegovina je ušla u jednogodišnji period posmatranja od strane Radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF) – globalnog nadzornog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Do toga je došlo usljed niza nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, koje je utvrdio Komitet Vijeća Evrope MONEYVAL u svom izvještaju o uzajamnoj evaluaciji iz decembra 2024. godine.

Pomenuti jednogodišnji period posmatranja ističe za nekoliko sedmica. Ukoliko ne bude ostvaren značajan napredak u otklanjanju nedostataka koje je istakao MONEYVAL, postoji visoka vjerovatnoća da će FATF uvrstiti Bosnu i Hercegovinu na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom (tzv. „siva lista“).

Uvrštavanje na sivu listu imalo bi neposredne i konkretne posljedice na poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i ekonomski kredibilitet Bosne i Hercegovine, te bi uticalo na pristup međunarodnim finansijskim tržištima i transakcijama, privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove. Takođe bi moglo negativno uticati na izglede Bosne i Hercegovine da pristupi Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).

Stoga je potrebno da nadležne institucije u Bosni i Hercegovini djeluju hitno, odnosno da pristupe usvajanju dva zakona na državnom nivou – Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom, te Zakona o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje. Uspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Bosni i Hercegovini je takođe nešto na što se odavno čeka, a zahtijeva hitno djelovanje entiteta i Brčko distrikta.

Bosna i Hercegovina je već ostvarila određene pomake u jačanju svog okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, uključujući usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je ujedno bio jedan od ključnih zakona na evropskom putu zemlje. Takođe pozdravljamo uspostavu Stalnog koordinacionog tijela za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma i sprečavanje proliferacije oružja za masovno uništenje, koje okuplja predstavnike nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH, kao i nedavno usvajanje Pravilnika o provedbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Bosna i Hercegovina je pokazala da je napredak moguć kada postoji politička opredijeljenost i efikasna koordinacija. Potrebno je da nadležne institucije u BiH u narednim sedmicama hitno ulože dodatne napore, prije isteka jednogodišnjeg perioda posmatranja od strane FATF-a.