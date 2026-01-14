Kraljević za "Avaz": Ispunili smo uslove za ulazak u SEPA-u, to znači manje troškove za građane i privredu

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojen je set zakona iz resora Ministarstva finansija, a iz Vlade je nakon sjednice poručeno da je riječ o najopsežnijoj reformi finansijskog sistema u posljednjoj deceniji.

O kakvim je tačno reformama riječ, za "Dnevni avaz" je otkrio ministar finansija i dopremijer FBiH Toni Kraljević (HDZ BiH).

- Na početku, smatram bitnim istaći da je danas usvojeno sedan zakona iz nadležnosti Federalnog ministarstva finansija, pri čemu posebnu pažnju želim staviti na usvajanje seta reformskih zakona iz oblasti platnog prometa. Usudio bih se reći da je ovo najcjelovitija reforma platnog i finansijskog zakonodavstva u Federaciji u posljednje vrijeme jer se istom postiže moderan, siguran i tehnološki napredan sistem platnog prometa usklađen sa evropskim standardima - rekao je Kraljević za "Avaz".

Kazao je da se usvajanjem Zakona o platnim uslugama, Zakona o računima za plaćanje, Zakona o elektronskom novcu, izmjena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, izmjena i dopuna Zakona o mikrokreditnim organizacijama te dopuni Zakona o bankama stvaraju preduslovi i regulatorni okvir koji zadovoljava kriterije za članstvo BiH u SEPA-i.