Kraljević za "Avaz": Ispunili smo uslove za ulazak u SEPA-u, to znači manje troškove za građane i privredu

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojen je set zakona iz resora Ministarstva finansija, a iz Vlade je nakon sjednice poručeno da je riječ o najopsežnijoj reformi finansijskog sistema u posljednjoj deceniji.
O kakvim je tačno reformama riječ, za "Dnevni avaz" je otkrio ministar finansija i dopremijer FBiH Toni Kraljević (HDZ BiH).
- Na početku, smatram bitnim istaći da je danas usvojeno sedan zakona iz nadležnosti Federalnog ministarstva finansija, pri čemu posebnu pažnju želim staviti na usvajanje seta reformskih zakona iz oblasti platnog prometa. Usudio bih se reći da je ovo najcjelovitija reforma platnog i finansijskog zakonodavstva u Federaciji u posljednje vrijeme jer se istom postiže moderan, siguran i tehnološki napredan sistem platnog prometa usklađen sa evropskim standardima - rekao je Kraljević za "Avaz".
Kazao je da se usvajanjem Zakona o platnim uslugama, Zakona o računima za plaćanje, Zakona o elektronskom novcu, izmjena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, izmjena i dopuna Zakona o mikrokreditnim organizacijama te dopuni Zakona o bankama stvaraju preduslovi i regulatorni okvir koji zadovoljava kriterije za članstvo BiH u SEPA-i.
- SEPA je jedinstveno područje plaćanja koje pruža mnogostruke prednosti za zemlje članice koje izravno pridonose kvaliteti obavljanja platnih usluga u zemljama članica. To se prvenstveno ogleda kroz postizanje veće brzine i nižih naknada kako za građane tako i za gospodarstvo. Set zakona otvara tržište platnog prometa, a istovremeno postavlja visoke standarde zaštite korisnika platnih usluga - naglasio je Kraljević za "Avaz".
Dodao je da donošenjem Zakona o platnim uslugama FBiH se ulazi u novu fazu modernog i sigurnog platnog prometa.
- Ovaj zakon građanima donosi brža i jeftinija elektronička plaćanja, a gospodarstvu niže troškove i veću konkurentnost. Zakon je usklađen s evropskom PSD2 direktivom i ključan je korak prema ulasku Bosne i Hercegovine u SEPA područje. To znači jednostavnija i povoljnija prekogranična plaćanja. Otvaramo prostor za inovacije, ali istovremeno jačamo sigurnosne standarde i zaštitu korisnika. Ovaj set zakona predstavlja strateški iskorak Federacije Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Njegovim donošenjem stvaramo uvjete za brži ekonomski rast i snažnije povezivanje s europskim tržištem. SEPA znači manje troškove za građane i poduzetnike, veću transparentnost i manje sive ekonomije. Ovo je reforma koja će se konkretno osjetiti u svakodnevnom životu. Usvajanje regulatornog okvira predstavlja vrlo važan korak i stvara pretpostavke za dalje aktivnosti kojima smo korak bliže ka Europskoj uniji - zaključio je Kraljević za "Avaz".