Ko su ljudi koji vode američku kompaniju AAFS: Južna interkonekcija u rukama Trampovih ljudi

Sjedinjene Američke Države odlučile su da strateški projekt plinovoda Južna interkonekcija u Bosni i Hercegovini vežu za američku kompaniju „AAFS Infrastructure and Energy LLC“. Riječ je o firmi koju vode Džozef Flin (Joseph Flynn) i Džesi Binal (Jesse Binnall) – dvije osobe duboko ukorijenjene u najužem krugu američkog predsjednika Donalda Tramp (Trump) i njegove političke mreže.

Ključna figura

Posebnu pažnju izaziva ime Majkla Flina (Michael Flynn), koji je brat brat spomenutog Džozefa Flina. Majkl Flin je bivši general američke vojske i nekadašnji direktor vojne obavještajne agencije DIA, ali je u historiju ušao kao najkraće službujući savjetnik za nacionalnu sigurnost u modernoj američkoj historiji. Tu funkciju u Trampovoj administraciji obavljao je samo 24 dana 2017. godine, prije nego što je bio prisiljen podnijeti ostavku zbog laži FBI-u o svojim kontaktima s ruskim ambasadorom Sergejem Kisljakom tokom tranzicije vlasti.

Taj skandal učinio je Flina jednom od ključnih figura afere „Russiagate“. Flin je kasnije, političkom odlukom Trampove administracije, oslobođen sudskog progona. Nakon odlaska iz Bijele kuće, Flin je izgradio karijeru u privatnom sektoru kao geopolitički konsultant i lobista, s klijentima u istočnoj Evropi, Turskoj i na Bliskom istoku. Za razliku od Majkla, Džozef se profilira kao poslovni čovjek i lider kompanije AAFS, fokusiran na infrastrukturne i energetske investicije.

Jak advokat

Drugi ključni čovjek AAFS-a, Džesi Binal, jednako je politički težak. Riječ je o jednom od najbližih Trampovih advokata, čovjeku koji je vodio pravne bitke predsjednika nakon poraza na izborima 2020. godine. Binal je bio jedan od glavnih autora tužbi kojima se pokušavalo poništiti izborni rezultat u saveznoj državi Nevada i šire, tvrdeći da je došlo do masovnih prevara.

Flin i Binal su u BiH na razgovorima s bh. liderima o Južnoj interkonekciji, a u Sarajevu ih je dočekao otpravnik poslova SAD Džon Ginkel (John).

Dva teškaša

Činjenica da su upravo Flin i Binal u samom vrhu firme koja dobija ključnu ulogu u izgradnji najvažnijeg energetskog projekta u Bosni i Hercegovini nije nimalo bezazlena i pokazuje da se o cijelom projektu pitanju „teškaši“ s direktnim političkim vezama s predsjednikom Trampom.