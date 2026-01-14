Zemljotres jačine 2,5 stepeni po Rihteru pogodio istočnu Hercegovinu

Zemljotres jačine 2,5 stepeni po Rihteru pogodio je područje istočne Hercegovine, javlja EMSC.

Epicentar je bio osam kilometara od Ljubinja.

Zemljotres je zabilježen na dubini od šest kilometara, a prema prvim informacijama nema materijalne štete.

Zemljotres se osjetio i u Hrvatskoj u mjestima od Babinog Polja, Dubrovnika do Zatona.

"Osjetio se blago", "lagano i dugo podrhtavanje", "samo se čula tutnjava malo", "osjetio se kao blaga tutnjavina u daljini", napisali su korisnici EMSC-a iz Hercegovine i u Hrvatskoj.