U utrci sa stalnim poskupljenjima i pritiscima inflacije: Rast plaća pojela skupa hrana

Rast cijena hrane u BiH otima se kontroli. Toliko da cijene hrane „pojedu“ rast plaća, umjesto obratno. Premda plaće nominalno rastu, taj rast je sporiji od rasta cijena hrane. Zapravo, već duže vrijeme inflacija grize plaće i smanjuje kupovnu moć građana.

Dr. sci. Igor Živko, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, podsjeća da je prema podacima Agencije za statistiku BiH, neto plaća za prvih 10 mjesecu prošle godine u usporedbi sa istim razdobljem 2024., realno rasla za 9,3 posto.

Realni pad

Taj rast, navodi, u poljoprivredi je iznosio svega 5,8 posto, a nešto više u ugostiteljstvu i zdravstvu, dok je u prerađivačkoj industriji nominalno plaća rasla 3,6 posto, ali je, kaže, realno, zapravo, smanjena za 0,3 posto, odnosno bilježi se realni pad neto plaće u sektoru prerađivačke industrije.

- Ako, s druge strane, znamo da imamo rast cijena, odnosno da imamo rast inflacije od 4,4 posto za prvih 11 mjeseci prošle godine u odnosu na isto razdoblje godinu prije, da je rast cijena hrane šest posto, stanovanja 6,6 posto, zdravstva pet posto, onda je posve jasno, zapravo, da je rast plaće, dakle neto realno plaće koju prima svaki radnik u ovoj zemlji, pojela inflacija, odnosno cijena hrane, i to za većinu njih - objasnio je prof. Živko za „Dnevni avaz“.

Jasno je, dodaje, da svi radnici u ovoj zemlji ne rade u sektorima koji su bilježili puno veći rast plaća, kao što, naravno, znamo da u našim potrošačkim košaricama u najvećem dijelu zbog pada životnog standarda upravo sudjeluju hrana, stanovanje i nužne usluge.