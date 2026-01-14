SDS: CIK nam ne dopušta akreditaciju novih posmatrača, cilj im je da RS ne dobije novog predsjednika do raspisivanja izbora

Centralna izborna komisija BiH danas je negativno odgovorila na upit SDS o tome da li može akreditovati nove posmatrače na biračkim mjestima na kojima se ponavljaju izbori.
Ovo se navodi u saopštenju za javnost SDS-a, ističući da iz CIK-a nisu konkretno odgovorili na pitanje da li akreditovani posmatrači iz drugih izbornih jedinica mogu posmatrati izbore na ponovljenim biračkim mjestima.
– Tim povodom, stav SDS je sljedeći: Odluka CIK da ne dozvoli akreditovanje novih posmatrača na 136 ponovljenih biračkih mjesta je bez logike i nije ništa drugo do saučesništvo u kontaminaciji izbornog procesa. Ako su izbori na tim biračkim mjestima poništeni jer su ubacivani listići i potpisivani birači, i ako su zbog toga promijenjeni birački odbori, kojom logikom se ne mogu promijeniti posmatrači koji su bili dio kompromitovanog izbornog procesa na tim biračkim mjestima – pitaju u SDS-u.
Podsjećamo, dodaju iz te stranke, da SDS nije imala akreditovane posmatrače na biračkim mjestima u Zvorniku i ovakvom odlukom CIK ostavljaju se širom otvorena vrata za ponavljanje izbornih krađa.
– Da je cilj CIK-a da se zaštiti zakonitost izbornog procesa, onda bi iskoristili izborne tehnologije koje im stoje u magacinima, skupljajući prašinu, i dozvolili akreditovanje novih posmatrača. Na ovaj način, uzalud se troši 600.000 KM na ponavljanje izbora koji će biti sprovedeni po staroj matrici i završiti na način – poništeni ponovljeni izbori – što je očito i težnja ovakve odluke CIK kako Republika Srpska ne bi dobila novog predsjednika do raspisivanja izbora 2026. godine – navodi se u saopštenju.
SDS će, kako se ističe, uložiti žalbu Apelacionom odjeljenju Suda BiH na ovu nerazumnu odluku CIK i iskoristit će sva pravna i demokratska sredstva da zaštite volju građana čak i od CIK-a.
– Također, u narednom periodu pozabavit ćemo se i pitanjem odgovornosti za neažurne biračke spiskove čiji je integritet potpuno narušen zbog ogromnog broja preminulih lica koji se na njima nalaze – poručuju iz SDS-a.
Podsjećamo, Branko Blanuša je u prednosti od 6.245 glasova uoči ponavljanja izbora koji su zakazani 8. februara na 136 biračkih mjesta.