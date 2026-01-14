SDS: CIK nam ne dopušta akreditaciju novih posmatrača, cilj im je da RS ne dobije novog predsjednika do raspisivanja izbora

Centralna izborna komisija BiH danas je negativno odgovorila na upit SDS o tome da li može akreditovati nove posmatrače na biračkim mjestima na kojima se ponavljaju izbori.

Ovo se navodi u saopštenju za javnost SDS-a, ističući da iz CIK-a nisu konkretno odgovorili na pitanje da li akreditovani posmatrači iz drugih izbornih jedinica mogu posmatrati izbore na ponovljenim biračkim mjestima.

– Tim povodom, stav SDS je sljedeći: Odluka CIK da ne dozvoli akreditovanje novih posmatrača na 136 ponovljenih biračkih mjesta je bez logike i nije ništa drugo do saučesništvo u kontaminaciji izbornog procesa. Ako su izbori na tim biračkim mjestima poništeni jer su ubacivani listići i potpisivani birači, i ako su zbog toga promijenjeni birački odbori, kojom logikom se ne mogu promijeniti posmatrači koji su bili dio kompromitovanog izbornog procesa na tim biračkim mjestima – pitaju u SDS-u.