SDA o akviziciji Telemacha: Zašto se uzima kredit od 745 miliona da bi se kupila firma koja ima dobit od jedva 20 miliona KM?

- Kolegij SDA upozorava da Prijedlog budžeta FBiH za 2026. godinu, kojim se planira novo zaduženje veće od 2,3 milijarde KM radi pokrivanja tekuće potrošnje, a ne razvoja i realizacije infrastrukturnih ili energetskih projekata, predstavlja ozbiljnu prijetnju fiskalnoj stabilnosti i dugoročnoj održivosti FBiH. Ovakav neodgovoran koncept budžeta i rekordno zaduživanje direktno ugrožavaju sigurnost i kontinuitet isplate penzija, invalidnina i drugih zakonom zagarantovanih socijalnih davanja. Posebno zabrinjava činjenica da se uslijed pada broja zaposlenih kao direktne posljedice lošeg rada Vlada FBiH, već sada planira manjak sredstava za penzioni sistem, koji se pokušava nadomjestiti novim zaduženjima, čime se teret loših odluka aktuelne vlasti prebacuje na buduće generacije i najranjivije kategorije stanovništva.

- Kolegij SDA ističe da informacije o poslovanju firmi povezanih s najbližim srodnicima premijera FBiH Nermina Nikšića i bivšim SDP-ovim direktorom Elektroprivrede BiH Elvedinom Grabovicom razotkrivaju zloupotrebu javnih funkcija i političkih pozicija u svrhu ličnog bogaćenja predstavnika vlasti i njima bliskih osoba. Radi se o milionskim iznosima javnog novca koji se kroz ugovore s javnim preduzećima i institucijama pod kontrolom Vlade FBiH isplaćuju na račune privatnih firmi, uz okolnosti koje jasno ukazuju na sukob interesa, pogodovanje, moguće zloupotrebe položaja i potencijalne kriminalne aktivnosti. Poslovanje firmi direktno povezanih sa predstavnicima vlasti ne smiju ostati bez institucionalnog odgovora i moraju biti predmet hitne i temeljite istrage nadležnih institucija. Tražimo od Vlade FBiH i rukovodstva javnih preduzeća da bez odlaganja objave svu relevantnu dokumentaciju, uključujući ugovore, anekse, podizvođačke aranžmane, isplate, kao i kriterije i procedure na osnovu kojih su birane firme koje su dobijale ove poslove.

SDA će, koristeći sve institucionalne i parlamentarne mehanizme, insistirati na potpunom rasvjetljavanju svih okolnosti i utvrđivanju odgovornosti kako bi se zaštitio javni interes i spriječila dalja zloupotreba javnih sredstava.

- Istovremeno sa enormnim nekontrolisanim zaduživanjem Federacije BiH, aktuelna vlast Trojke putem Uprave BH Telecoma planira zadužiti i ovo javno preduzeće za 745 miliona KM stavljajući imovinu pod hipoteku, kako bi se realizovala sumnjiva kupovina privatne kompanije Telemach. Javnost mora znati zašto se BH Telecom uopće odlučio za ovu kupovinu, šta tačno kupuje i zašto se uzima kredit od 745 miliona da bi se kupila firma koja ima godišnju dobit od jedva 20 miliona KM. Za koliko se godina takva investicija uopće može isplatiti, pogotovo uzimajući u obzir ubrzani razvoj novih tehnologija? Ovako krupni poslovni i finansijski zahtjevi ne mogu se realizirati tajnim pregovorma s privatnicima, što Uprava BH Telecoma radi. S obzirom na karatkter aktuelne vlasti, koja je sve podredila pogodovanju firmama u vlasništvu njima bliskih osoba i izvlačenju državnog novca, javljaju se opravdane sumnje i u slučaju postupaka Uprave BH Telecoma - navodi se.