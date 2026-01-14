Vukanović: CIK želi omogućiti SNSD-u da ponovo pokradu izbore, podnijet ćemo krivične prijave

Iz CIK-a su SDS-u obrazložili da pravo posmatranja navedenih ponovljenih izbora imaju isključivo posmatrači koje je CIK već ranije akreditovao za posmatranje prijevremenih izbora u RS, iz čega proizilazi da prijavljivanje novih posmatrača nije moguće, a predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović to naziva "nevjerovatnim i šokantnim".

- CIK BiH je donio nevjerovatnu odluku da zabrani akreditaciju novih posmatrača, a sve kako bi SNSD-u i Siniši Karanu omogućili da ponovo pokradu izbore i preprave izbornu volju građana, kao što se dogodilo na glasanju 23. novembra 2025. godine zbog čega su poništeni izbori - rekao je Vukanović.

On je rekao da protiv članova CIK-a zbog ovoga treba podnijeti krivične prijave.