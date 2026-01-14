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BURNA REAKCIJA

Vukanović: CIK želi omogućiti SNSD-u da ponovo pokradu izbore, podnijet ćemo krivične prijave

Članovi Centralne izborne komisije BiH i ovom odlukom pokazuju svoje pravo lice, da rade u interesu moćnika na vlasti, korumpiranih političara i stranaka

Nebojša Vukanović. Avaz

S. S.

14.1.2026

Iz CIK-a su SDS-u obrazložili da pravo posmatranja navedenih ponovljenih izbora imaju isključivo posmatrači koje je CIK već ranije akreditovao za posmatranje prijevremenih izbora u RS, iz čega proizilazi da prijavljivanje novih posmatrača nije moguće, a predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović to naziva "nevjerovatnim i šokantnim".

- CIK BiH je donio nevjerovatnu odluku da zabrani akreditaciju novih posmatrača, a sve kako bi SNSD-u i Siniši Karanu omogućili da ponovo pokradu izbore i preprave izbornu volju građana, kao što se dogodilo na glasanju 23. novembra 2025. godine zbog čega su poništeni izbori - rekao je Vukanović.

On je rekao da protiv članova CIK-a zbog ovoga treba podnijeti krivične prijave.

- Članovi Centralne izborne komisije BiH i ovom odlukom pokazuju svoje pravo lice, da rade u interesu moćnika na vlasti, korumpiranih političara i stranaka, a ne u interesu naroda, i da im nije za cilj da se utvrdi i odbrani stvarna volja naroda i građana na izborima, već da se omogući krađa i davanje lažnog pečata legitimiteta izbornim manipulacijama - smatra Vukanović, dodavši da "njihova drskost, oholost, neodgovornost i bezobrazluk prelazi sve granice".

SDS je također reagovao na ovu odluku CIK-a podsjetivši da u Zvorniku nisu ni imali akreditovane posmatrače, što ih na ponovljenim izborima ostavlja bez ijednog njihovog čovjeka na biralištima u toj općini.

# SNSD
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# CIK BIH
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