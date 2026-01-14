Bećirović o kandidaturi za Predsjedništvo: Neću se baviti predizbornom kampanjom, želim da radim ono što je potrebno za BiH

Denis Bećirović bit će kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda na narednim Opštim izborima, potvrdio je on u razgovoru za BHT1. Bećirović je kazao kako će u narednim sedmicama imati prve razgovore o toj temi, ali se neće baviti predizbornom kampanjom već konkretnim radom u interesu Bosne i Hercegovine i njenih stanovnika.
- Ja ću da nastavim da radim svoj posao odgovorno, da se bavim ozbiljnim državnim pitanjima, a kada je riječ o samoj kandidaturi - tačno je, to traže, prije svega, masovno građani, traže brojna udruženja, organizacije i traže brojne političke stranke. U narednim sedmicama imaću prvi razgovor na tu temu, ali ponavljam, neću se baviti predizbornom kampanjom u ovoj godini. Želim da radim ono što je potrebno za državu Bosnu i Hercegovinu i ljudi treba da uporede - da li je važnije da radite svoj dio posla ili da vodite samo predizbornu kampanju - rekao je on.
Bećirović je za BHRT govorio o raznim aktuelnim pitanjima, između ostalog o projektu Južne gasne interkonekcije, za koji ističe da ima ekonomski, politički, sigurnosni i energetski značaj. On je kazao kako je u proteklih šest mjeseci imao brojne susrete sa predstavnicima američke administracije na najvišem nivou.
- Mi smo, kao Bosna i Hercegovina, također veoma zainteresirani za taj strateški projekat. Riječ je o 169 kilometara gasne mreže koja treba da se napravi u Bosni i Heregovini i koja ima velike implikacije za budućnost Bosne i Herceovine, ali i cijele regije, jer je naša gasna mreža dosta zastarjela. Moramo dugoročno razmišljati i ovo je prilika da sa našim američkim prijateljima napravimo jedan projekat koji je u obostranom interesu - naveo je Bećirović, ističući da je ovo i veliki test za političare u Bosni i Hercegovini.
- Postoje određeni politički akteri koji prave određene blokade. Da budem još direktniji, mislim da će predsjednik HDZ-a, gospodin Dragan Čović, morati vrlo jasno reći da li je on za realizaciju ovog projekta ili je među onim snagama koje opstruiraju ovaj projekat. Zašto bi bilo sporno da mi diverzificiramo našu energetsku mrežu, da izgradimo Južnu gasnu interkonekciju, da se pokažemo kao kredibilni, a onda da razmatramo i o Sjevernoj interkonekciji, o Zapadnoj interkonekciji, gasifikaciji cijele Bosne i Hercegovine? To je potpuno u našem zajedničkom interesu, u interesu cijele regije - smatra Bećirović.
Govoreći Trgovskoj gori i zaključcima koje je, na njegov prijedlog, konsenzusom usvojilo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Bećirović je kazao kako se radi o ozbiljnom pitanju koje zaslužuje ozbiljan pristup.
- Predložio sam da se hitno aktivira i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, zatim da posebnu analizu napravi i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Jedan zaključak se odnosi na Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine koje treba da objasni tu temu sa pravnog aspekta i da vidimo kakve su naše mogućnosti da pravnim putem zaštitimo interese Bosne i Hercegovine. Također, jedan od zaključaka je i da ćemo mi, kao država Bosna i Hercegovina, svi nadležni državni organi, preduzeti sve neophodne diplomatske, pravne i druge mjere da zaštitimo interese naše države - naveo je on, ističući da je zbog mogućeg odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori ugroženo najmanje 360 hiljada ljudi, i to u oba bh. entiteta.
Kada se radi o problemu finansiranja Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, Bećirović je rekao kako nije isključeno da će u narednim danima zatražiti i vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH o ovoj temi, te da će pokušati sve aktere uključiti u rješavanje tog važnog pitanja.
- Samo da se poštuju odredbe Zakona o Javnom RTV sistemu, mi ne bi imali problema. Tačno tu piše kako se prikuplja RTV taksa, kako se dijeli, da 25 posto te takse ide za jednu entitetsku televiziju, 25 posto za drugu, 50 posto za državnu televiziju. Očigledno to nije tako realizirano. Kakva je uloga Regulatorne agencije za komunikacije, šta oni rade, što ne preduzimaju svoje mjere da se naplati taj dug? Šta je sa agencijama koje su zadužene za provedbu zakona? Moramo otvoriti ta pitanja, uključujući i kompletno Vijeće ministara, da se angažira resorni ministar, ali i ministar za finansije koji i u interventnoj rezervi treba osigurati određena sredstva za Bosanskohercegovačku radioteleviziju. Jer, BHRT je simbol medijske državnosti Bosne i Hercegovine i to moramo sačuvati po svaku cijenu - rekao je on, između ostalog, za BHRT.