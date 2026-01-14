Bećirović o kandidaturi za Predsjedništvo: Neću se baviti predizbornom kampanjom, želim da radim ono što je potrebno za BiH

Denis Bećirović bit će kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda na narednim Opštim izborima, potvrdio je on u razgovoru za BHT1 . Bećirović je kazao kako će u narednim sedmicama imati prve razgovore o toj temi, ali se neće baviti predizbornom kampanjom već konkretnim radom u interesu Bosne i Hercegovine i njenih stanovnika.

- Ja ću da nastavim da radim svoj posao odgovorno, da se bavim ozbiljnim državnim pitanjima, a kada je riječ o samoj kandidaturi - tačno je, to traže, prije svega, masovno građani, traže brojna udruženja, organizacije i traže brojne političke stranke. U narednim sedmicama imaću prvi razgovor na tu temu, ali ponavljam, neću se baviti predizbornom kampanjom u ovoj godini. Želim da radim ono što je potrebno za državu Bosnu i Hercegovinu i ljudi treba da uporede - da li je važnije da radite svoj dio posla ili da vodite samo predizbornu kampanju - rekao je on.

Bećirović je za BHRT govorio o raznim aktuelnim pitanjima, između ostalog o projektu Južne gasne interkonekcije, za koji ističe da ima ekonomski, politički, sigurnosni i energetski značaj. On je kazao kako je u proteklih šest mjeseci imao brojne susrete sa predstavnicima američke administracije na najvišem nivou.

- Mi smo, kao Bosna i Hercegovina, također veoma zainteresirani za taj strateški projekat. Riječ je o 169 kilometara gasne mreže koja treba da se napravi u Bosni i Heregovini i koja ima velike implikacije za budućnost Bosne i Herceovine, ali i cijele regije, jer je naša gasna mreža dosta zastarjela. Moramo dugoročno razmišljati i ovo je prilika da sa našim američkim prijateljima napravimo jedan projekat koji je u obostranom interesu - naveo je Bećirović, ističući da je ovo i veliki test za političare u Bosni i Hercegovini.

- Postoje određeni politički akteri koji prave određene blokade. Da budem još direktniji, mislim da će predsjednik HDZ-a, gospodin Dragan Čović, morati vrlo jasno reći da li je on za realizaciju ovog projekta ili je među onim snagama koje opstruiraju ovaj projekat. Zašto bi bilo sporno da mi diverzificiramo našu energetsku mrežu, da izgradimo Južnu gasnu interkonekciju, da se pokažemo kao kredibilni, a onda da razmatramo i o Sjevernoj interkonekciji, o Zapadnoj interkonekciji, gasifikaciji cijele Bosne i Hercegovine? To je potpuno u našem zajedničkom interesu, u interesu cijele regije - smatra Bećirović.