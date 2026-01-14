Vraćena na doradu optužnica protiv Seada Arnautovića i Samira Mehinovića za zločine u Doboju

Optužnica protiv Seada Arnautovića i Samira Mehinovića za navodne zločine u Doboju vraćena je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine na doradu zbog nedostataka i nejasnoća u činjeničnom opisu, potvrđeno je iz Državnog suda za Detektor.

Iz Državnog suda su naveli da je Tužilaštvu ostavljen rok od 15 dana za uređenje optužnice.

- Sud je predmetnu optužnicu vratio na uređenje Tužilaštvu BiH, jer je nakon izvršenog uvida u istu utvrđeno da optužnica sadrži nedostatke i nejasnoće u pogledu činjeničnog opisa, koje je neophodno otkloniti kako bi se stekli uslovi za odlučivanje o osnovanosti iste - stoji u odgovoru Suda BiH za Detektor.

Kako je ranije saopćeno iz Tužilaštva BiH, Arnautović, u svojstvu komandanta 109. dobojske brigade, i Mehinović, u svojstvu komandira vojne policije navedene brigade, terete se za zločine protiv ratnih zarobljenika.

- Oni se terete da su, u periodu od 10. do 15. jula 1992. godine, nakon što su u dva odvojena događaja zarobljena četiri pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), zatvorili ih i držali u pritvorskim prostorijama vojne policije u Klokotnici, u neuslovnim prostorijama, gdje su svakodnevno bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju bez da im je pružena medicinska pomoć zbog zadobijenih povreda a koja je bila dostupna u obližnjoj ambulanti - navodi se u saopćenju Tužilaštva BiH.

Od posljedica mučenja, zlostavljanja, premlaćivanja i drugih nečovječnih postupanja, nepružanja adekvatne medicinske pomoći, kako se navodi, jedan od ratnih zarobljenika je preminuo. Optužnica protiv Arnautovića i Mehinovića je među onima koje su podignute posljednjih dana prošle godine.