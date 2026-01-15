Aldina Topčagić, osnivačica Udruženja "Art Alive": Osjetim zahvalnost za novi dan

Ime i prezime: Aldina Topčagić.

Datum i mjesto rođenja: Jednog sunčanog aprila, Bosanski Novi.

Šta prvo uradite kad se probudite: Osjetim zahvalnost za novi dan.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Uglavnom s nečim kreativnim.

Šta vam je bio prvi posao u životu: Ples.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Jorgan.

Najdraža pjesma: Nemam najdraže, puno njih.

Šta gledate na televiziji: Novosti iz svijeta, Netflix.

Šta vas nervira: Nepravda i kad mi se ošteti svježe nalakiran nokat.

Najdraži grad: Sarajevo i Brisel.

Najbolji poklon koji ste dobili: Dragocjeno vrijeme s voljenima.

Čega se plašite: Miševa.

S kim najradije pijete kafu: Sa sobom i s ljudima koje volim.

Omiljena društvena mreža: Ona kad vidim ljude uživo, inače Instagram.

Najdraža boja: Tirkizno zelena.

Ko vam je uzor: Ljudi koji su sebi vjerni, koji su ispunjeni s dobrotom u duši i koji su skromni.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Omogućila bih svima traumatsko liječenje u svrhu ličnog razvoja i edukaciju, jer to je ono što nas motivira i otvara nam um, što nosimo sa sobom na drugi svijet a s čim činimo ovaj svijet boljim. I osvijestila bih političke vođe, da rade u korist svih ljudi.

Najdraži pisac: Neale Donald Walsch, Vishen Lakhiani, José Silva, Don Miguel Ruiz i dr.

Omiljeni muzičar ili bend: „Dubioza Kolektiv“, Areta Frenklin (Franklin), Lejdi Gaga (Lady)

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „The Silva Mind Control Method“.

Tim za koji navijate: Za BiH kad uđe u neko finale.

Omiljena narodna izreka: „Sreća hrabre prati“.

Koje pitanje najviše mrzite: Zavisi od situacije.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Emili (Emily) iz „Emily in Paris“.

Koju zemlju biste voljeli da posjetite: Vijetnam i Crnu Goru.