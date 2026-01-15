Poplave na jugu BiH zahvatile stambene i ugostiteljske objekte, poljoprivredna imanja, stradala i polja

U Hercegovačko neretvanskom kantonu još se zbrajaju štete nastale nakon izlijevanja rijeka Bune i Bunice, te Bregave i Trebižata.

Poplave su zahvatile stambene objekte, ugostiteljske objekte i poljoprivredna imanja, a stradala su i polja pripremljena za proljetnu sjetvu, piše BHRT.

Koliki je stvarni razmjer štete znat će se tek nakon što nadležne službe završe terenske procjene.

U naselju Malo polje južno od Mostara voda se u međuvremenu povukla, no posljedice prošlotjedne poplave i dalje su jasno vidljive. Tragovi mulja i uništena poljoprivredna zemljišta svjedoče o bujici kakvu mještani, kako kažu, ne pamte desetljećima. Biseri Bijelić voda je poplavila kuću, a velika šteta pričinjena je i na imanju iza obiteljskog doma. Kako navodi, tek nakon što se sve isuši moći će se vidjeti kolika je stvarna šteta, no već je sada jasno da je voda odnijela obrađenu zemlju i razorila polja koja je godinama obrađivala.

Slično svjedoči i Mirsad Bijelić iz istog naselja, kojem voda nije ušla u kuću, ali je uništila poljoprivredne strojeve bez kojih, kako ističe, ne može nastaviti s radom.