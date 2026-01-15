Šarkić za "Avaz": Imamo povećan broj respiratornih infekcija u KS, gripa dolazi naglo i s jakim simptomima

U Kantonu Sarajevo bilježi se porast broja pacijenata s respiratornim infekcijama i simptomima koji podsjećaju na sezonsku gripu, ali se, prema podacima zdravstvenih ustanova, stanje i dalje kreće u okviru godišnjeg prosjeka.

Kako je za „Avaz“ izjavio Arman Šarkić, PR Javne ustanove „Domovi zdravlja Kantona Sarajevo“, ovakav razvoj epidemiološke situacije bio je očekivan, naročito nakon novogodišnjih praznika.

– Sve se dešava u granicama godišnjeg prosjeka. Imamo povećan broj pacijenata s respiratornim infekcijama i bolestima koje simptomima podsjećaju na sezonsku gripu, ali to je nešto na šta smo bili spremni – kazao je Šarkić za „Avaz“.

Upozorenja ljekara

Ljekari porodične medicine su, dodaje, i ranije upozoravali da bi moglo doći do pogoršanja epidemiološke situacije nakon praznika, jer ljudi u tom periodu često zanemaruju fizičku distancu i boravak u zatvorenim prostorima.

– Virus gripe i respiratorne infekcije prisutni su u svim starosnim skupinama. Apelujemo na građane da, ukoliko imaju simptome bolesti, koliko god je moguće izbjegavaju kontakte, ne odlaze u zajednicu i zatvorene prostore. Preporučuje se boravak na čistom zraku, planinama, te redovno pranje ruku, jačanje imuniteta pravilnom ishranom i unosom dovoljne količine tekućine – istakao je Šarkić za „Avaz“.

Govoreći o razlikama između gripe i drugih respiratornih infekcija, naglasio je da gripa ima znatno težu kliničku sliku.

– Gripa dolazi naglo i ima izražene simptome, slikovito rečeno, kao da vas je „pregazio voz“. U vrlo kratkom vremenu javlja se opća malaksalost, jaka glavobolja, bolovi u mišićima i leđima, visoka temperatura, a u posljednje vrijeme bilježimo i probavne smetnje praćene mučninom – pojasnio je Šarkić za „Avaz“.

Respiratorne infekcije, s druge strane, uglavnom imaju blažu kliničku sliku, ali je u oba slučaja najvažnije da oboljeli prva dva do tri dana ostanu u kućnim uslovima.

– Ukoliko se temperatura ne uspije sniziti ili simptomi ne popuštaju nakon dva do tri dana, potrebno je javiti se ljekaru porodične medicine koji će dalje ordinirati terapiju – naglasio je Šarkić za „Avaz“.

Odziv građana za vakcinaciju dobar

Kada je riječ o vakcinaciji protiv gripe, iz JU „Domovi zdravlja KS“ ističu da je odziv građana ove sezone vrlo dobar.

– Do sada je utrošeno 7.540 doza vakcina, a preostalo je još 631 doza koje su raspoređene u svih devet domova zdravlja u Kantonu Sarajevo. Vakcinisano je 6.912 građana, što smatramo veoma dobrim rezultatom – rekao je Šarkić za „Avaz“.

Naglasio je da još uvijek nije kasno za vakcinaciju, ali uz važan uslov.