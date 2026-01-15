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VAKCINISANO 6.912 GRAĐANA

Šarkić za "Avaz": Imamo povećan broj respiratornih infekcija u KS, gripa dolazi naglo i s jakim simptomima

Apelujemo na građane da, ukoliko imaju simptome bolesti, koliko god je moguće zbjegavaju kontakte, upozorava Šarkić za "Avaz"

Arman Šarkić. Avaz

Z. Voloder

15.1.2026

U Kantonu Sarajevo bilježi se porast broja pacijenata s respiratornim infekcijama i simptomima koji podsjećaju na sezonsku gripu, ali se, prema podacima zdravstvenih ustanova, stanje i dalje kreće u okviru godišnjeg prosjeka.

Kako je za „Avaz“ izjavio Arman Šarkić, PR Javne ustanove „Domovi zdravlja Kantona Sarajevo“, ovakav razvoj epidemiološke situacije bio je očekivan, naročito nakon novogodišnjih praznika.

– Sve se dešava u granicama godišnjeg prosjeka. Imamo povećan broj pacijenata s respiratornim infekcijama i bolestima koje simptomima podsjećaju na sezonsku gripu, ali to je nešto na šta smo bili spremni – kazao je Šarkić za „Avaz“.

Upozorenja ljekara

Ljekari porodične medicine su, dodaje, i ranije upozoravali da bi moglo doći do pogoršanja epidemiološke situacije nakon praznika, jer ljudi u tom periodu često zanemaruju fizičku distancu i boravak u zatvorenim prostorima.

– Virus gripe i respiratorne infekcije prisutni su u svim starosnim skupinama. Apelujemo na građane da, ukoliko imaju simptome bolesti, koliko god je moguće izbjegavaju kontakte, ne odlaze u zajednicu i zatvorene prostore. Preporučuje se boravak na čistom zraku, planinama, te redovno pranje ruku, jačanje imuniteta pravilnom ishranom i unosom dovoljne količine tekućine – istakao je Šarkić za „Avaz“.

Govoreći o razlikama između gripe i drugih respiratornih infekcija, naglasio je da gripa ima znatno težu kliničku sliku.

– Gripa dolazi naglo i ima izražene simptome, slikovito rečeno, kao da vas je „pregazio voz“. U vrlo kratkom vremenu javlja se opća malaksalost, jaka glavobolja, bolovi u mišićima i leđima, visoka temperatura, a u posljednje vrijeme bilježimo i probavne smetnje praćene mučninom – pojasnio je Šarkić za „Avaz“.

Respiratorne infekcije, s druge strane, uglavnom imaju blažu kliničku sliku, ali je u oba slučaja najvažnije da oboljeli prva dva do tri dana ostanu u kućnim uslovima.

– Ukoliko se temperatura ne uspije sniziti ili simptomi ne popuštaju nakon dva do tri dana, potrebno je javiti se ljekaru porodične medicine koji će dalje ordinirati terapiju – naglasio je Šarkić za „Avaz“.

Odziv građana za vakcinaciju dobar

Kada je riječ o vakcinaciji protiv gripe, iz JU „Domovi zdravlja KS“ ističu da je odziv građana ove sezone vrlo dobar.

– Do sada je utrošeno 7.540 doza vakcina, a preostalo je još 631 doza koje su raspoređene u svih devet domova zdravlja u Kantonu Sarajevo. Vakcinisano je 6.912 građana, što smatramo veoma dobrim rezultatom – rekao je Šarkić za „Avaz“.

Naglasio je da još uvijek nije kasno za vakcinaciju, ali uz važan uslov.

– Jedan od osnovnih preduslova za vakcinaciju jeste da osoba bude potpuno zdrava. Ukoliko imate simptome respiratorne infekcije ili gripe, tada niste kandidat za vakcinu. Nakon vakcinacije potrebno je dvije do tri sedmice da organizam razvije antitijela – objasnio je za „Avaz“.

Poseban apel za vakcinaciju upućen je rizičnim i profesionalno izloženim grupama, kao što su uposleni u javnom sektoru uključujući prosvjetne radnike, pripadnike MUP-a i novinare, da se vakcinišu ukoliko to još nisu učinili.

Škole i vrtići mjesta širenja respiratornih infekcija

Situacija u pedijatrijskoj populaciji, prema njegovim riječima, slična je onoj od prije mjesec do dva.

– Kod djece su ranije, uz respiratorne viruse, bile česte i probavne smetnje, odnosno stomačni virus, ali on je sada u padu, što nas raduje – kazao je Šarkić za „Avaz“.

Ipak, škole i vrtići ostaju značajna mjesta širenja respiratornih infekcija, zbog čega je roditeljima upućen jasan apel da ukoliko primjete da dijete ima simptome respiratorne infekcije ili sezonske gripe, da dijete ne šalju u vrtić ili školu, već da ostanu s djetetom dok se zdravstveno stanje ne sanira.

# GRIPA
# ARMAN ŠARKIĆ
# KANTON SARAJEVO
# VAKCINACIJA
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