Danas počinje postupak mirenja: Na vidiku kraj štrajka medicinara

U Mostaru će danas, saznaje „Dnevni avaz“, početi postupak mirenja u kolektivnom radnom sporu između Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i strukovnih sindikata radnika u zdravstvu.

Zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, njih gotovo 4.000, podsjetimo, već su skoro pet mjeseci u štrajku zbog nepotpisivanja aneksa Kolektivnog ugovora kojim su tražili povećanje koeficijenata za 0.50, što su prije njih s Kantonalnom vladom potpisali u Sindikatu doktora medicine i stomatologije.

Prije nego su stupili u štrajk, 25. avgusta, nekoliko puta su održali protestne šetnje u Mostaru čime su ukazivali na diskriminatoran odnos prema njima.

Situaciju je dodatno zakomplicirala činjenica da im je u međuvremenu, krajem novembra prošle godine, istekao Kolektivni ugovor, a dosadašnji pregovori nisu polučili rezultate.

Dalibor Vuković, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u zdravstvu HNK, potvrdio je za „Dnevni avaz“ da će danas biti održana prva sjednica Mirovnog vijeća.

Nada se da proces mirenja neće biti tek proceduralne prirode, već da će dvije strane naći zajednički jezik.

- Sve je do Vlade HNK. Svake sekunde oni mogu prekinuti štrajk s boljom, konkretnijom ponudom od one koju su nam iznosili. Vjerujem kako je moguće da se dvije strane dogovore, ali je ključno to da Vlada HNK poveća i koeficijente i satnicu kako bismo u konačnici dobili značajnije povećanje plaća. Ako ostanu pri ranije iznesenom, onda će to umjesto kompromisa biti ponuda po principu –„uzmi ili ostavi“ - kazao je Vuković.