Raste broj oboljelih od gripe, vrhunac zaraženih u februaru

Zbog porasta respiratornih infekcija i influence, domovi zdravlja u Republici Srpskoj bilježe punije čekaonice, dok je u bolnicama hospitalizovano 115 pacijenata s teškom kliničkom slikom.

U Institutu za javno zdravstvo RS, koji prate epidemiološku situaciju i izvještavaju javnost, kažu za Fenu da još nisu dostigli vrhunac oboljelih od influence. Vrhunac se očekuje u prvoj polovini februara, nakon čega slijedi trend pada zaraženih, dok kraj praćenja gripe i respiratornih infekcija prestaje krajem marta.

U Evropi je ove godine u cirkulaciji dominatan soj virusa gripe A (H3), nazvan "supergrip" jer se brzo širi.

Građani koji su preležali gripu uglavnom kažu da su imali visoku temperaturu i da su simptomi trajali i više od sedam dana.

Po posljednjim podacima sa kojima raspolaže Institut, u prvoj nedjelji ove godine domovi zdravlja u RS prijavili su 5.321 akutnih respiratornih infekcija (ARI), dok je oboljenja sličnih gripi (ILI) registrovano 981.

Najveći broj oboljelih od ARI i ILI infekcija dosad je u uzrasnim grupama 5-14 i 30-64.

- U prvoj nedjelji ove godine prijavljen je jedan smrtni ishod od posljedica teške akutne respiratorne infekcije. U pitanju je starija osoba sa komorbiditetima, koja je bila pozitivna na virus influence - navode u Institutu.

Prema trenutno dostupnim podacima Evropskog centra za kontrolu bolesti i Svjetske zdravstvene organizacije, indikatori aktivnosti influence nastavljaju rasti širom evropske regije. Procenat pozitivnosti na influencu najviši je među djecom dobi od 5 do 14 godina.

Pokazatelji koji se odnose na SARS-CoV 2 aktivnost opadaju. Detekcija respiratornog sincicijalnog virusa i postotak pozitivnosti nastavljaju rasti sa najvećim udjelom djece mlađe od pet godina.

Epidemiolozi Insitututa za javno zdravstvo preporučuju pojačane mjere lične, a posebno respiratorne higijene, kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo.

Posjete u bolnicama zabranjene su upravo u cilju sprečavanja prenošenja respiratornih i ostalih virusa koji su trenutno u cirkulaciji.