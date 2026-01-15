Uk pozvao građane da prijave opasne ledenice predstavnicima zgrada

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk upozorio je da uklanjanje ledenica s krovova i nadstrešnica nije stvar dobre volje, već zakonska obaveza upravitelja zgrada, te naglasio potrebu za dosljednim provođenjem zakonskih obaveza u cilju zaštite sigurnosti građana.

- Ledenice na krovovima predstavljaju ozbiljnu opasnost i mogu imati tragične posljedice. Upravljanje zgradama i vlasništvo nad nekretninama podrazumijevaju jasnu zakonsku odgovornost. Uklanjanje snijega i leda s krovova nije pitanje dobre volje, već obaveza - izjavio je premijer Uk, navodeći da je tim povodom razgovarao s direktorima nadležnih preduzeća.

Upravitelji zgrada i preduzeća zadužena za održavanje pozvani su da bez odlaganja osiguraju sigurno uklanjanje snijega, leda i ledenica s krovova i nadstrešnica. Poziv je upućen i građanima te korisnicima poslovnih objekata, koji su dužni voditi računa o objektima u kojima borave.

Obaveze vezane za uklanjanje snijega i leda uređene su zakonima o komunalnoj čistoći, cestama i upravljanju zgradama. Nadležnosti su jasno definirane između komunalnih preduzeća, općina, upravitelja zgrada, pravnih lica i građana, dok provođenje propisa nadziru inspekcijski organi.

- Građane pozivam da svaku opasnu ledenicu prijave predstavniku svoje zgrade ili upravitelju. Pravovremena reakcija može spriječiti nesreće i zaštititi ljudske živote - poručio je premijer Uk.

Podsjećamo, Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo ranije je upozorila na povećan rizik od pada ledenica te pozvala sve nadležne subjekte i građane na hitno i odgovorno djelovanje.