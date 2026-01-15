Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRADICIJA

Svečanim defileom u Tuzli obilježen Dan vozača i automehaničara

Ovaj dan se, podsjećamo, obilježava svake godine 15. januara od 1960. godine

Svečani defile. Avaz

A. B.

15.1.2026

U Tuzli je danas organizovan svečani defile povodom Dana vozača i automehaničara.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+5

Ovaj dan se, podsjećamo, obilježava svake godine 15. januara od 1960. godine, kada je Josip Broz Tito postao član Saveza vozača Jugoslavije.

Nakon rata, tradicija je zadržana i u Bosni i Hercegovini, čime se nastavlja njegovanje profesionalnog, solidarnog i kolegijalnog duha među pripadnicima ove struke. 

# DEFILE
# DAN VOZAČA
# TUZLA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.