Svečanim defileom u Tuzli obilježen Dan vozača i automehaničara

U Tuzli je danas organizovan svečani defile povodom Dana vozača i automehaničara.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
TRADICIJA
Ovaj dan se, podsjećamo, obilježava svake godine 15. januara od 1960. godine
Svečani defile. Avaz
U Tuzli je danas organizovan svečani defile povodom Dana vozača i automehaničara.
Ovaj dan se, podsjećamo, obilježava svake godine 15. januara od 1960. godine, kada je Josip Broz Tito postao član Saveza vozača Jugoslavije.
Nakon rata, tradicija je zadržana i u Bosni i Hercegovini, čime se nastavlja njegovanje profesionalnog, solidarnog i kolegijalnog duha među pripadnicima ove struke.
OŠTEĆENI VJERSKI SIMBOLI
U 69. GODINI
GENERAL DREKOVIĆ