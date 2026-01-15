Magazinović: Bećirović primjer odgovornog, efikasnog i vrijednog djelovanja

Denis Bećirović je zvanični prijedlog za člana Predsjedništva BiH na oktobarskim općim izborima, ne samo Socijademokratske partije BiH (SDP BiH) kao njegove matične stranke, već i naših koalicionih partnera iz Trojke i brojnih drugih stranaka, izjavio je danas za Fenu šef Kluba SDPBiH u Predstavničkom domu državnog parlamenta Saša Magazinović.

- Način na koji je Bećirović obnašao funkciju člana Predsjedsništva BiH je odličan primjer odgovornog, efikasnog i vrijednog nadstranačkog djelovanja isključivo u interesu države Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Također, to je školski primjer kako bi se izabrani i imenovani zvaničnici na svim nivoima vlasti trebali odnositi prema poslu i dužnosti koju obnašaju - rekao je Magazinović.

Po njegovim riječima, izborna kampanja je u ovom ciklusu krenula prerano i već je jasno iskomunicirano od samog Bećirovića da za njega, u odnosu na bilo kakvu kampanju, prioritet predstavlja svakodnevno obavljanje važnih aktivnosti u funkciji člana Predsjedništva.

Ipak, kada dođe vrijeme za to, biće predstavljeni "impresivni rezultati njegovog rada gdje će se svi moći konkretno uvjeriti u njihov obim, uporediti sa drugim članovima Predsjedništva BiH, sadašnjim i bivšim, te dobiti potvrdu jasne slike o tome da zahvaljujući upravo Bećiroviću naša domovina ponovo ima otvorena vrata na najvažnijim svjetskih adresama".

Budući da je Bećirović čovjek konkretnog rada, a ne kako smo navikli u našoj politici samo ispraznih riječi, to će ujedno biti i odgovor na pitanje zašto snažno vjerujemo u njegov reizbor i veliku podršku građana, zaključio je Magazinović.