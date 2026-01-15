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ZVANIČNI PRIJEDLOG

Magazinović: Bećirović primjer odgovornog, efikasnog i vrijednog djelovanja

to je školski primjer kako bi se izabrani i imenovani zvaničnici na svim nivoima vlasti trebali odnositi prema poslu, rekao je Magazinović

Denis Bećirović. FENA

FENA

15.1.2026

Denis Bećirović je zvanični prijedlog za člana Predsjedništva BiH na oktobarskim općim izborima, ne samo Socijademokratske partije BiH (SDP BiH) kao njegove matične stranke, već i naših koalicionih partnera iz Trojke i brojnih drugih stranaka, izjavio je danas za Fenu šef Kluba SDPBiH u Predstavničkom domu državnog parlamenta Saša Magazinović.

- Način na koji je Bećirović obnašao funkciju člana Predsjedsništva BiH je odličan primjer odgovornog, efikasnog i vrijednog nadstranačkog djelovanja isključivo u interesu države Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Također, to je školski primjer kako bi se izabrani i imenovani zvaničnici na svim nivoima vlasti trebali odnositi prema poslu i dužnosti koju obnašaju - rekao je Magazinović.

Po njegovim riječima, izborna kampanja je u ovom ciklusu krenula prerano i već je jasno iskomunicirano od samog Bećirovića da za njega, u odnosu na bilo kakvu kampanju, prioritet predstavlja svakodnevno obavljanje važnih aktivnosti u funkciji člana Predsjedništva.

Ipak, kada dođe vrijeme za to, biće predstavljeni "impresivni rezultati njegovog rada gdje će se svi moći konkretno uvjeriti u njihov obim, uporediti sa drugim članovima Predsjedništva BiH, sadašnjim i bivšim, te dobiti potvrdu jasne slike o tome da zahvaljujući upravo Bećiroviću naša domovina ponovo ima otvorena vrata na najvažnijim svjetskih adresama".

Budući da je Bećirović čovjek konkretnog rada, a ne kako smo navikli u našoj politici samo ispraznih riječi, to će ujedno biti i odgovor na pitanje zašto snažno vjerujemo u njegov reizbor i veliku podršku građana, zaključio je Magazinović.

# SAŠA MAGAZINOVIĆ
# DENIS BEĆIROVIĆ
# PREDSJEDNIŠTVO
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