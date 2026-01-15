Kako je "Hadžija" s TikToka pod krinkom vjere novac građana trošio na kocku

Predstavljajući se kao vjerski autoritet i humanitarac, Alen Kotorić je putem TikTok profila “Hadžija” mjesecima prikupljao novac od pratilaca širom svijeta, uvjeravajući ih da pomažu starijim osobama, samohranim majkama i siročadi. Novinari Detektora pokazuju da je dio donacija završio u kladionicama, što je Kotorić i priznao, a protiv njega je podnesena krivična prijava zbog sumnje na prevaru. TikTok profil “Hadžija” pratilo je 12.000 ljudi, među kojima je bio i Meho Mahmutagić porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji živi u Austriji. On je za Detektor ispričao da je, listajući TikTok, naišao na profil “Hadžija”, na kojem je autor Alen Kotorić promovisao islam. Ubrzo mu se javio i privatno putem poruka, a nakon dopisivanja Kotorić mu se obratio za novac, navodno potreban za ogrjev starici iz Tešnja. Rekao je da mu nedostaje još 125 eura te da bi on mogao ta drva naručiti, kaže Mahmutagić. - Ja sam rekao da ću mu poslati preko PayPala da to namiri i da se ta drva, ogrjevna sredstva, dostave toj staroj nani, nemoćnoj - govori Mahmutagić, kao i da je tada, uvjeren u to da pomaže, uplatio novac.

Meho Mahmutagić . Detektor.ba Meho Mahmutagić . Detektor.ba

Komunikacija je nastavljena u grupi na WhatsAppu, koju mu je Kotorić predstavio kao mjesto gdje se poslije džuma-namaza, svakog petka, doniraju sredstva jetimima ili ljudima u potrebi. Na isti način vjerovao je da pomaže i Amir, što nije njegovo pravo ime, već pseudonim koji novinari Detektora koriste za ovu priču. - Poslao sam odmah 40 eura da udijeli lijepu sadaku - kazao je Amir opisujući šta je uradio nakon poruka u WhatsApp grupi. Nekada je Kotorić, prema kazivanju Amira, znao reći da je gladan, da mu je prazan frižider, da mu kasni plata, a naš sagovornik nije mogao ostati imun na to. Uplaćivao je po 50 eura nekoliko puta. Potom je uslijedio navodni apel za ogrjev samohranoj majci četvero djece. Sagovorniku Detektora Kotorić je kazao da mu nedostaje još 65 eura, što je ovaj ubrzo uplatio. - Rekao sam mu da sam taj novac halalio, da on radi s njim što želi, nakon čega mi je rekao da će podignuti novac i odnijeti joj ga kao sadaku, a potom je poslao govornu poruku na WhatsAppu u kojoj je rekao da je dva kilometra udaljen od te kuće i da će sada udijeliti sadaku u ime Allaha, jer je taj čovjek sve radio na osnovu vjere - prisjeća se Amir, koji nije sumnjao u Kotorića. Detektor je razgovarao i s drugim ljudima koji nisu mogli stati pred kameru, ali su na sličan način podržavali TikTok profil “Hadžija” te slali novac za pomoć. Ubrzo su od Kotorića zatražili bilo kakav dokaz da je novac uplaćen u svrhe u koje im je rečeno da šalju, ne da bi se hvalili javno, već da se uvjere da zaista pomažu. Mahmutagić je napravio grupu od deset članova u kojoj su skupljali dokaze o tome kako i na koji način je tražen novac i kolike su sume bile. Javio se Kotoriću i rekao da će otići u policiju i prijaviti ga. Sve što su u grupi mogli zaključiti bilo je da novac nije otišao u humanitarne svrhe, već, kako kaže Mahmutagić, u kockanje.

Alen Kotorić . Detektor.ba Alen Kotorić . Detektor.ba

- Onda mi je priznao, sve te prepiske, audiosnimke i sve ostalo smo dostavili Policijskoj upravi u Tešnju, gdje priznaje da je 90 posto tog novca iskockao, a neki dio zadržao za privatne svrhe - kaže Mahmutagić. Novinari Detektora potražili su Kotorića na njegovoj adresi u Tešnju. On je rekao da je već deset godina posvećen izučavanju vjere, ali da nema nikakve vjerske škole. Nakon obavljenog hadža odlučio je da napravi TikTok profil na kojem će početi zikriti, odnosno čitati Kur'an. Tu je, kaže, pomagao ljudima koji su od njega tražili savjete. Objasnio je da je od giftova dobio do 10.000 maraka te da je više od 3.000 poslano direktno preko PayPal računa ljudi koji nisu željeli plaćati putem TikToka. Kada bi neko uplaćivao novac preko TikToka, napominje, on ne bi dobio cijeli iznos jer postoji provizija. Ubrzo se oženio, opremio sprat i kupio auto na kredit, ali usljed nedostatka novca za neke stvari, počeo je, priznaje, kockati. - Kad sam prokockao platu i te iznose koje sam imao svoje, trebao mi je novac. I ti ljudi koji su stvarno bili uz mene, koji su čestiti i pošteni ljudi (…) tražio sam od njih da mi posude neki dio novca, i ja sam njima taj novac planirao vratiti, no, međutim, oni su uvijek rekli: ‘Halal ti bilo, nećeš ništa vraćati’ - ispričao je Kotorić. - Ali oni nisu znali da sam ja kockao. Oni su mislili da meni taj novac treba za moje potrebe. Ljudi, kocka je najveće zlo - smatra on danas. Na njegove pozive nisu ostali gluhi ni oni koji su najmanje imali. Alejna Felić opisuje da je “od svojeg malo odvajala pola” da pomogne drugima, na što je on pozivao, te je kupovala takozvane poklone na TikToku. - Ko god je mogao, došao je, bio je tu. Slušao je, tapkao je, podržavao ga giftovima - objašnjava Felić na početku razgovora.

Alejna Felić . Detektor.ba Alejna Felić . Detektor.ba

- Ja sam isto bila u nekoj teškoj situaciji. Ja sam samohrana majka i dala sam pola od tog malo što imam – od onoga što mi je trebalo da preživim, ali je bilo teško kad je rekao da nema za hranu i to. Ja sam čak to halalila - kaže. Nakon suočavanja Kotorića s dokazima, TikTok profil “Hadžija” je izbrisan, a cifra novca za koju su smatrali da su donirali u mjesecu novembru 2025. godine prelazi 7.000 eura, rekao je Mahmutagić. Felić kaže da se osjeća prevarenom jer je od svog djeteta odvajala da bi njemu mogla poslati novac. - Najviše me boli to što je prevario toliko naroda, što je uzimao novac od samohranih majki, što je uzimao novac od invalida. Taj čovjek nije prezao ni od koga, i na osnovu vjere je uzimao toliko novca. Na osnovu vjere smo mi pomagali, a on je, nažalost, to sve prokockao - kaže Amir. Kotorić kaže da je napravio tri akcije, od čega dva puta za drva, gdje je uzeo možda 1.000 KM. - Do dvije hiljade maraka, tri, sigurno nije više, i tu je sve bilo zbog toga što sam bio ponesen. Jednostavno, ja to nisam bio. Ja sam se probudio onog momenta kad sam to njima sve priznao i kad sam ugasio TikTok, ja sam se onda probudio iz tog sna - rekao je novinarima Detektora Hadžija s TikToka. Ističe da je rekao da će vratiti novac koji je uzeo te je zatražio oprost.

- Ako oni smatraju da sam ih doveo u zabludu i da sam to uradio – što jesam uradio i ja priznajem da sam to uradio – da vratim tih 3.000 maraka za koje oni smatraju da sam uzeo - kaže Kotorić, čija porodica nije znala za njegove postupke. Danas drugima poručuje da se klone TikToka. - Pogledajte šta se dešava drugim tiktokerima. Ja nikada nisam mislio da ću biti jedan od njih, jer ja nisam ni prevarant, ni zao, ni pokvaren. Jednostavno me ponijelo sve to što sam odradio… Islam je savršen, ljudi nisu, svi mi griješimo. Ja sam samo jednu grešku u životu napravio, a to je ova kaže Kotorić. Uprkos njegovom priznanju i obećanju da će novac vratiti, protiv Kotorića je podnesena krivična prijava Policijskoj stanici Tešanj. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za Detektor su potvrdili da je o ovom događaju obaviješteno Tužilaštvo te da se nastavljaju aktivnosti i provjere radi utvrđivanja eventualnog krivičnog djela. Svako ko nekoga prikazivanjem lažnih činjenica ili neistina o činjenicama obmane ili dovede u zabludu i drži osobu u zabludi da učini nešto na štetu svoje ili tuđe imovine i tako ostvari protupravnu imovinsku korist, počinio je krivično djelo “prevara”, kaže dugogodišnji advokat Senad Pizović.

Advokat Senad Pizović . Detektor.ba Advokat Senad Pizović . Detektor.ba

- Taj ko je poslao novac putem društvene mreže vjerovatno ima neki materijalni dokaz o tome. Osim ako mu ne ide od ruke do ruke pa da nema, ali, bar po mom iskustvu, ide putem Western Uniona ili se uplaćuje na račun. Dakle, novac uvijek ostavlja trag. Imate onda svjedočanstvo onoga koji je poslao novac i da se samo provjeri u koje svrhe je taj novac iskorišten, odnosno da li je iskorišten u svrhe za koje je bio namijenjen, odnosno za koje je rečeno pošiljaocu novca da mu treba taj novac - pojasnio je Pizović zašto smatra da je ovo lako dokaziv slučaj. Kazna ovisi o iznosu novca, ali, kako Pizović pojašnjava, osnovna sankcija je tri godine zatvora. Prevara se dešava kao posljedica poprilično slijepog vjerovanja u neke autoritete koji to zapravo nisu, a temelje se na hiljadama lajkova i prisutnosti na društvenim mrežama, objašnjava psihologinja i psihoterapeutkinja Tanja Tankosić Girt. - Ovdje je jedan važan aspekt, a to je izvor autoriteta tog čovjeka. To su, ne znam, naziv hadžija ili titula hadžije, pozivanje na vjeru, čitanje vjerskih spisa, odnosno svetih knjiga, što većini ljudi ulijeva neku vrstu povjerenja da je to osoba koja može riješiti njihove probleme i pozitivno utjecati na njihove živote. Vjerovatno je proporcija toga gdje ga oni stavljaju i doživljavaju kao visoko rangiranog u pogledu moralnosti - kaže Tankosić Girt. Ključno pitanje, smatra ona, jeste da ljudi nisu uključili svoje kritičko mišljenje. Ljudi su, kaže, prisutni na društvenim mrežama zbog potrebe za usmjeravanjem, vodstvom, zajedništvom ili pripadanjem, što su normalne relacione i emotivne potrebe, ali način na koji se one zadovoljavaju kroz društvene mreže nije funkcionalan i predstavlja problem. Ovakav tip profila, kaže, imao je influensersku misiju da se pridobije što veći broj ljudi, a ono što je zajedničko kod ovakvih profila jeste urgentnost rješavanja problema. - Onda je tu nekako preplavljujući strah, brige, zabrinutost i to je dobra podloga da se izgubi kritičko mišljenje. Kritičko mišljenje ne ide uz urgentnost, ne ide uz katastrofičnost. Oni jako često pozivaju na katastrofičnost, tipa: ‘Ako ovoj majci ne pomognemo sada, njena djeca će skapavati od gladi.’ To je direktno pozivanje na katastrofu i, u povodu toga, pozivanje na tu vrstu katastrofičnosti, a ono što se posljedično dešava jeste gubitak kritičkog mišljenja - zaključuje Tankosić Girt.