Izetbegović se obrušila na Ćudić: Šuti Sabina, radi šta gazde narede

Bivša direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i aktuelna zastupnica Stranke demokratske akcije (SDA) u Skupštini Kantona Sarajevo Sebija Izetbegović odgovorila je na kritike koje joj je uputila predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić.

- Svašta je Sabina poručivala.

Uvijek kontradiktorno, jer je uvijek drugačije uradila od onoga sto je rekla.

"neću potrošiti ni minut svog vremena na spominjanje Izetbegovića, imam važan posao da radim", onda uzme lopatu i kilo soli, da zamaže narodu oči što nisu organizovali čišćenje snijega, pa opet o Izetbegović.

Sabina drži do svoje riječi, doduše vrlo kratko. Samo do sljedećeg istupa.

Neće glasati Sabina "nikad za nekoga sa USA crne liste" pa glasa protiv smjene Čavare.

"Bakir je izdao u Neumu,imam informacije" pa se dokaže da Bakir nije izdao, ali jeste Ćudićka jer se samo tako mogla dočepati vlasti.

Izdaju Mostara sa Ćavar i Baralijom svi pamte.

Zato, šuti Sabina, radi šta gazde narede i glumataj još koliko ti je određeno.

Bavi se svojim poslom ako uopšte znaš šta znači raditi. Istinski raditi i, plaćati porez, ne "na crno" prodavati tašne.