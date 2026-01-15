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OŠTRO JOJ ODGOVORILA

Izetbegović se obrušila na Ćudić: Šuti Sabina, radi šta gazde narede

Lopata ti dobro pristaje ali, ne mora prethodno feniranje i nakit uz lopatu jer znamo, i bez toga, da se radi o zakazanom, populističkom slikanju

Izetbegović: Odgovorila Ćudić. Društvene mreže

A. O.

15.1.2026

Bivša direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i aktuelna zastupnica Stranke demokratske akcije (SDA) u Skupštini Kantona Sarajevo Sebija Izetbegović odgovorila je na kritike koje joj je uputila predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić.

- Svašta je Sabina poručivala.

Uvijek kontradiktorno, jer je uvijek drugačije uradila od onoga sto je rekla.

"neću potrošiti ni minut svog vremena na spominjanje Izetbegovića, imam važan posao da radim", onda uzme lopatu i kilo soli, da zamaže narodu oči što nisu organizovali čišćenje snijega, pa opet o Izetbegović.

Sabina drži do svoje riječi, doduše vrlo kratko. Samo do sljedećeg istupa.

Neće glasati Sabina "nikad za nekoga sa USA crne liste" pa glasa protiv smjene Čavare.

"Bakir je izdao u Neumu,imam informacije" pa se dokaže da Bakir nije izdao, ali jeste Ćudićka jer se samo tako mogla dočepati vlasti.

Izdaju Mostara sa Ćavar i Baralijom svi pamte.

Zato, šuti Sabina, radi šta gazde narede i glumataj još koliko ti je određeno.

Bavi se svojim poslom ako uopšte znaš šta znači raditi. Istinski raditi i, plaćati porez, ne "na crno" prodavati tašne.

Objava Sebije Izetbegović. Screenshot

Lopata ti dobro pristaje ali, ne mora prethodno feniranje i nakit uz lopatu jer znamo, i bez toga, da se radi o zakazanom, populističkom slikanju.

Hvala što misliš da sam kandidat za člana Predsjedništva, to bi se moglo tumačiti i kao kompliment da nije dodatna kontradiktornost u cijeloj priči.

Možda može pomoći koaliciona Belma Brčko gas, ona se razumije u posao i politiku, pa vi to skupa raščlanite, ionako se samo sa mnom bavite.

Za to vrijeme ćemo mi plaćati održavanje cesta i čišćenje snijega a sami ćemo morati čistiti, dok ste vi vlast – poručuje.

# SDA
# SABINA ĆUDIĆ
# NAŠA STRANKA
# SEBIJA IZETBEGOVIĆ
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