Udruženja žrtava traže smjenu glavnog tužioca BiH Milanka Kajganića

Deset udruženja žrtava uputilo je zahtjev Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH za pokretanje disciplinskog postupka i smjenu - razrješenje glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanka Kajganića zbog, kako navode, teških povreda službene dužnosti.

Disciplinska odgovornost

Istaknuto je da prema Zakonu o VSTV-u BiH, glavni tužitelj podliježe disciplinskoj odgovornosti kao i svaki drugi tužilac, pri čemu se, zbog težine i značaja funkcije koju obavlja, od njega zahtijeva naročito visok stepen odgovornosti, profesionalnosti i zakonitog postupanja.

Među razlozima za smjenu navedeni su opstrukcija u primjeni zakona - selektivno postupanje i izostanak reakcije u predmetima od javnog interesa; kašnjenje u istražnim radnjama - brojni predmeti ratnih zločina ostaju godinama u fazi predistražnih radnji bez obrazloženja; te nepodizanje optužnica - posebno za opsadu Sarajeva i druge dokumentovane ratne zločine, što ima direktne posljedice po prava žrtava i međunarodne obaveze BiH.

Također, razlozi su i povreda dostojanstva žrtava - nepostupanje u osjetljivim predmetima produbljuje retraumatizaciju i uskraćuje pravo na pravdu, kao i ignorisanje slučajeva negiranja ratnih zločina i glorifikacije osuđenih ratnih zločinaca poput murala Ratka Mladića u Banjoj Luci i spomen-ploče na Vracama, gdje Tužilaštvo nije otvorilo istragu uprkos osnovima sumnje.

Insitucionalna odgovornost

Podnosioci zahtjeva ističu da takvi propusti predstavljaju ozbiljnu profesionalnu i institucionalnu odgovornost glavnog tužitelja, te zahtijevaju od VSTV-a BiH da hitno pokrene disciplinski postupak i izvrši njegovo razrješenje.

Zahthjev su podnijeli Udruženje pokret "Majke enklava Srebrenica i Žepa", Udruženje "Žena podrinja", Udruženje Majke Srebrenice, Udruženje Žene Srebrenice, Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995., Unija civilnih žrtava rata KS, Unija civilnih žrtava rata FBiH, Udruženje porodica ubijenih žrtava na Uborku i Sutini, Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija, te Udruženje žrtava i svjedoka genocida, navedeno je u zajedničkom saopćenj