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AKO NE POTPIŠE MINISTAR

Hasanović za "Avaz": Sutra ću potpisati odluku o odobravanju sredstava za ponovljene izbore za predsjednika RS

Problema s novcem nemamo, jer jako puno novca nije utrošeno od prošle godine, pošto smo budžet usvojili kasno, krajem novembra, pa nije bilo ni vremena za utrošak sredstava

Muhamed Hasanović. FENA

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

15.1.2026

Danas ističe rok od 15 dana u kojem Ministarstvo finansija i trezora BiH treba osigurati 600.000 KM za održavanje ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Zamjenik ministra Muhamed Hasanović potvrdio je za “Avaz” da će, ako odluku o odobravanju sredstava ne potpiše ministar Srđan Amidžić, to učiniti on.

- Izbori su raspisani 31. decembra i ministar ima zakonski rok od 15 dana da potpiše finansiranje izbora. Taj rok ističe danas. Ako ministar ne potpiše, sutra to planiram uraditi ja, kako ne bismo gubili vrijeme, jer CIK ima drugih aktivnosti koje mora provesti, a izbori su raspisani za 8. februar. Pripremio sam sve za moj potpis, ako se ne desi da ministar to danas uradi. Problema s novcem nemamo, jer jako puno novca nije utrošeno od prošle godine, pošto smo budžet usvojili kasno, krajem novembra, pa nije bilo ni vremena za utrošak sredstava. Nije stvar nedostatka novca, već čekam da se ispune svi zakonom predviđeni uslovi – kazao je Hasanović za “Avaz”.

# MINISTARSTVO FINANSIJA BIH
# MUHAMED HASANOVIĆ
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