ZDK: Do 1. februara rok za rješenje problema klizišta u Mladoševici-Novi Šeher

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Adnan Šabani bio je domaćin sastanka čiji je cilj rješavanje problema klizišta u naselju Mladoševica – Novi Šeher, na području Općine Maglaj.

- Godina dana od aktiviranja klizišta navršila se prije nekoliko dana, a problemi su ostali neriješeni. Prije svega tu mislim na stambenu egzistenciju porodice Markanović čija je kuća neuslovna za stanovanje. Plaćanje kirije za stanovanje od strane Vlade ZDK, odnosno resornog ministarstva i novčana i pravna pomoć Općine Maglaj, nisu rješanja za ovu porodicu koja je ostala bez krova nad glavom. Također, klizište je oštetilo regionalnu cestu u nadležnosti ZDK i na sastanku smo tražili da odgovorni, nadoknade ovu štetu - kazao je ministar Šabani.

Sastanku su prisustvovali načelnik Općine Maglaj Maid Suljaković, predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i predstavnici Javnog preduzeća „Autoceste FBiH“. Iako su bili pozvani, sastanku se nisu odazvali predstavnici kompanije „Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.“ koja je izvođač radova na dionici autoceste na Koridoru Vc Medakovo – Ozimice. Upravo ova kompanija koja je bez saglasnosti investitora JP „ACFBiH“ vršila deponovanje zemlje iznad klizišta, smatra se krivcem za štetu.

- Kolege iz Javnog predduzeća Autoceste FBiH upoznale su nas da je od strane porodice Markanović njima dostavljena tužba, kao i da je u pripremi odgovor. Menadžeri Čengiza ranije su dali izjavu da će obeštetiti porodicu, međutim sada to odbijaju i zajednički stav svih učesnika sastanka da to nije korektno, tim prije jer su Autoceste FBiH već opredijelile 800.000 eura za sanaciju klizišta, u što spada i dinonica od oko 500 metara regionalne ceste Novi Šeher – Tešanj. Zaključak sastanka je da će JP ACFBiH do 1.februara pokušati pronaći rješenje sa izvođačem radova, odnosno Čengizom. U suprotnom, lično ću, a to je najavio i načelnik Suljaković, podnijeti krivične prijave protiv odgovornih, pa neka Tužilaštvo istražuje. Sva sreća pa nije bilo ljudskih žrtava u ovom klizištu, inače bi već odavno neka lica bila iz rešetaka – rekao je Adnan Šabani.

Zaključeno je da je neophodno ubrzati tehničke i administrativne procedure, te jasno definisati obaveze i odgovornosti svih uključenih subjekata, kako bi se u što kraćem roku pristupilo konkretnim mjerama sanacije i osigurala zaštita imovine i sigurnost stanovništva, a Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK nastavit će aktivno pratiti ovaj slučaj i u saradnji s ostalim institucijama, insistirati na provođenju dogovorenih zaključaka u interesu građana općine Maglaj i šire javnosti, saopštila je Press služba ZDK.