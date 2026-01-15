Obilježena 33. godišnjica masakra u Isevića sokaku: Ubijeni čekajući u redu za vodu

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti danas je obilježena 33. tužna godišnjica masakra koji je počinio agresor u Isevića sokaku kod broja 23.

Tog kobnog dana oko 14 sati s agresorskih položaja je ispaljena granata od čijeg eksplozivnog dejstva je ubijeno osam građana Sarajeva, dok ih je teže i lakše ranjeno 19 čekajući u redu za vodu. Ubijeni su: Ahmet Ahmetspahić, Jasmina Kajanija, Asim Lačević, Azra Lačević, Senad Lagumdžija, Bajro Pinjo, Aferdita Sadikaj i Jasna Šarić.

Ministar finansija Kantona Sarajevo Afan Kalamujić, koji je predvodio delegaciju KS, poručio je da obilježavanjem tog tužnog dana ne odajemo samo počast ubijenim sugrađanima, već šaljemo poruku da nećemo zaboraviti.

- Mjesta sjećanja, a danas se nalazimo na jednom od njih, nisu samo podsjetnici na patnju i stradanje, već i upozorenja za budućnost. To je jednostavna opomena: učiniti sve da nikada ne dozvolimo da se ovakvi zločini ponove. Sarajevo je preživjelo najdužu opsadu modernog doba, opsadu Vojske Republike Srpske, koja u ubijanju nije pravila razliku, svi su bili tu, svih uzrasta, spola, vjera i nacija. U najdužem obruču našeg grada u modernoj historiji, ubijeno je više od 12.000 ljudi, među njima 1.601 dijete. To su ogromne brojke koje ne smijemo olako izgovarati, jer svaka od njih predstavlja ime, lice, priču i neizmjernu tugu porodica - naveo je Kalamujić.

Podsjetivši da su za zločine počinjene u Sarajevu međunarodni sudovi osudili tek mali broj odgovornih - Stanislava Galića, Dragomira Miloševića i Ratka Mladića, ministar je poručio da su presude važne, ali da same po sebi nisu dovoljne. Pravda, kako je kazao, nije samo u kaznama, pravda je i u priznavanju istine, u borbi protiv negiranja i u našoj nepokolebljivoj odlučnosti da učimo nove generacije o ovim događajima.

Osim porodica ubijenih, te delegacije Kantona Sarajevo, počast ubijenim danas su odali i predstavnici udruženja žrtava te drugih nivoa vlasti, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.