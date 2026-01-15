Igor Crnadak za "Avaz": SNSD ponizio NSRS, ubjeđivali su nas da je izbor Minića legalan

Nakon ostavke Save Minića, Vlada RS treba da radi u tehničkom mandatu do izbora novog predsjednika Republike Srpske 8.februara, izjavio je poslanik PDP-a u NSRS, Igor Crnadak.

Sve drugo je, kaže, ponižavanje vlastitog naroda i predstavlja antidemokratsko i nelegitimno djelovanje.

- U ovom trenutku u Republici Srpskoj su u toku izbori i predsjednički kandidat opozicije Branko Blanuša ima prednost od oko 6 hiljada glasova na 90% biračkih mjesta, uoči ponavljanja izbora na preostalih 136 mjesta. Imenovanje mandatara od strane v.d. predsjednika Ane Trišić Babić u ovakvom trenutku bilo bi izrugivanje i guranje prsta u oko izbornoj volji naroda i želji većine ljudi da Republika Srpska krene u ozbiljne, dubinske promjene.

Cirkus koji priprema SNSD za naredni vikend, sa ponovnim izglasavanjem Minićeve Vlade u Narodnoj skupštini je potvrda da je njima isključivo stalo do svakog novog, makar jednog, dana na vlasti i da ih interes Republike Srpske i njena budućnost uopšte ne zanimaju - naveo je Crnadak na svom Facebook profilu.

On je ovo ponovio i u izjavi za „Avaz“ , ali i posebno dodao:

-Ovo je poniženje NSRS od SNSD-a, jer su poslanici ubjeđivani u to da je izbor Save Minića legalan i legitiman.