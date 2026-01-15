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“NEPOPRAVLJIVA ŠTETA”

Želimir Nešković za "Avaz": Sve mutne i nelegalne poslove Vlade RS Minić knjiži Ustavnom sudu BiH

Papir možda trpi sve, ali narod nije tako zaboravan kao što misli nelegalna gospoda, istakao je

Želimir Nešković. Dejan Rakita / PIXSELL

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

15.1.2026

Ostavka Vlade Sava Minića je priznanje da je sve što je SNSD radio u 2025. godini nelegalno i čista laž, izjavio je za “Avaz” potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković, komentirajući najave ostavke aktuelnog, nezakonito imenovanog premijera RS.

- Vječiti improvizatori za svoj lični interes doveli su cjelokupan rad Vlade u 2025. godini u pitanje, a ugledu Republike Srpske nanijeli nepopravljivu štetu. Nelegalna je bila isplata Vlade RS prema slovenačkom Viaductu, nelegalno je prihvatanje Komsarovih potraživanja u Ugljeviku, nelegalno je preuzimanje otplate kredita Olimpijskog centra Jahorina na Vladu RS. Ali Savo Minić danas to ne pominje. Sve mutne i nelegalne poslove Vlade RS u poslednjoj godini, Minić knjiži Ustavnom sudu BiH, a njegova ostavka treba da pokrije sve nelegalne poslove SNSD-a. Papir možda trpi sve, ali narod nije tako zaboravan kao što misli nelegalna gospoda – ističe Nešković za "Avaz".

# VLADA RS
# ŽELIMIR NEŠKOVIĆ
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