Minić najavio da će doći do rekonstrukcije Vlade RS: Ko nije spreman dati institucionalni odgovor, neće politički dobro proći

Premijer RS u ostavci Savo Minić kazao je da je vratio mandat predsjednika Vlade RS i da je obaviješten od v.d. predsjednice Ane Trišić Babić da će ponovo biti predložen za mandatara. Naveo je da je više razloga za ovu odluku, a najavio je da će se desiti i određena rekonstrukcija Vlade, kako bi mogli odgovoriti "na sve zahtjeve građana RS i na pritiske na RS." - Ko nije spreman da dadne institucionalni odgovor na ovo što se dešava, neće dobro proći politički – rekao je Minić.

Osvrnuo se i na ponavljanje prijevremenih izbora na 136 biračkih mjesta, govoreći da je takva odluka CIK-a nečuvena. - Izbori se ponavljaju tamo gdje smo imali izuzetno dobre rezultate – istakao je on. Smatra suludim da Ustavni sud BiH odlučuje o ustavnosti Vlade RS, što je planirano za sljedeću sedmicu. - Postavio sam određene uslove, a odnosit će se na novi sastav Vlade – rekao je Minić i najavio odlazak pojedinih ministara.

– Bit će promjena nekoliko imena – rekao je on. On kaže da je ovo odgovor svima onima koji prave krizu. - Mi ćemo ovo veoma brzo završiti i pokazati političku odgovornost i stabilnost koju niko u okruženju ne može da iznese – kaže Minić.