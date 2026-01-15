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PONOVO SE VRAĆA NA FUNKCIJU

Minić najavio da će doći do rekonstrukcije Vlade RS: Ko nije spreman dati institucionalni odgovor, neće politički dobro proći

Mi ćemo ovo veoma brzo završiti i pokazati političku odgovornost i stabilnost koju niko u okruženju ne može da iznese

Savo Minić. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

15.1.2026

Premijer RS u ostavci Savo Minić kazao je da je vratio mandat predsjednika Vlade RS i da je obaviješten od v.d. predsjednice Ane Trišić Babić da će ponovo biti predložen za mandatara.

Naveo je da je više razloga za ovu odluku, a najavio je da će se desiti i određena rekonstrukcija Vlade, kako bi mogli odgovoriti "na sve zahtjeve građana RS i na pritiske na RS." 

- Ko nije spreman da dadne institucionalni odgovor na ovo što se dešava, neće dobro proći politički – rekao je Minić.

Osvrnuo se i na ponavljanje prijevremenih izbora na 136 biračkih mjesta, govoreći da je takva odluka CIK-a nečuvena.

- Izbori se ponavljaju tamo gdje smo imali izuzetno dobre rezultate – istakao je on.

Smatra suludim da Ustavni sud BiH odlučuje o ustavnosti Vlade RS, što je planirano za sljedeću sedmicu.

- Postavio sam određene uslove, a odnosit će se na novi sastav Vlade – rekao je Minić i najavio odlazak pojedinih ministara.

– Bit će promjena nekoliko imena – rekao je on.

On kaže da je ovo odgovor svima onima koji prave krizu.

- Mi ćemo ovo veoma brzo završiti i pokazati političku odgovornost i stabilnost koju niko u okruženju ne može da iznese – kaže Minić.

Poručio je da RS ostaje stabilna i da neće biti ni dana u pravnom vakuumu.

- U ovoj godini planiramo izuzetno veliki investicioni ciklus. Ministri moraju da budu na terenu 24 sata, a ne da obaviještavaju premijera ako postoji neki problem. Taj narativ ćemo postaviti pod broj jedan – naglasio je Minić.

Građanima je poručio da nema razloga za zabrinutost i da će sve obaveze biti redovno isplaćivane.

- Svi zakoni koje je Vlada donijela do sada, ostaju na snazi. Nijedna odluka Ustavnog suda ne može to dovesti u pitanje – zaključio je on.

# VLADA RS
# SAVO MINIĆ
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