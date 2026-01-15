Minić najavio da će doći do rekonstrukcije Vlade RS: Ko nije spreman dati institucionalni odgovor, neće politički dobro proći

Premijer RS u ostavci Savo Minić kazao je da je vratio mandat predsjednika Vlade RS i da je obaviješten od v.d. predsjednice Ane Trišić Babić da će ponovo biti predložen za mandatara.
Naveo je da je više razloga za ovu odluku, a najavio je da će se desiti i određena rekonstrukcija Vlade, kako bi mogli odgovoriti "na sve zahtjeve građana RS i na pritiske na RS."
- Ko nije spreman da dadne institucionalni odgovor na ovo što se dešava, neće dobro proći politički – rekao je Minić.
Osvrnuo se i na ponavljanje prijevremenih izbora na 136 biračkih mjesta, govoreći da je takva odluka CIK-a nečuvena.
- Izbori se ponavljaju tamo gdje smo imali izuzetno dobre rezultate – istakao je on.
Smatra suludim da Ustavni sud BiH odlučuje o ustavnosti Vlade RS, što je planirano za sljedeću sedmicu.
- Postavio sam određene uslove, a odnosit će se na novi sastav Vlade – rekao je Minić i najavio odlazak pojedinih ministara.
– Bit će promjena nekoliko imena – rekao je on.
On kaže da je ovo odgovor svima onima koji prave krizu.
- Mi ćemo ovo veoma brzo završiti i pokazati političku odgovornost i stabilnost koju niko u okruženju ne može da iznese – kaže Minić.
Poručio je da RS ostaje stabilna i da neće biti ni dana u pravnom vakuumu.
- U ovoj godini planiramo izuzetno veliki investicioni ciklus. Ministri moraju da budu na terenu 24 sata, a ne da obaviještavaju premijera ako postoji neki problem. Taj narativ ćemo postaviti pod broj jedan – naglasio je Minić.
Građanima je poručio da nema razloga za zabrinutost i da će sve obaveze biti redovno isplaćivane.
- Svi zakoni koje je Vlada donijela do sada, ostaju na snazi. Nijedna odluka Ustavnog suda ne može to dovesti u pitanje – zaključio je on.