Ilegalno tržište duhana u susjedstvu prepolovljeno za šest godina: Može li BiH slijediti ovaj uspješan primjer?

Hrvatska je u proteklih šest godina ostvarila jedan od najupečatljivijih rezultata u borbi protiv ilegalne trgovine duhanskim proizvodima u regionu, postavši pozitivan primjer i za zemlje zapadnog Balkana. Prema istraživanju agencije IPSOS iz novembra 2025. godine, ukupna potrošnja neoporezovanih duhanskih proizvoda u Hrvatskoj pala je na 9,4 posto, što predstavlja smanjenje od čak 51,5 posto u odnosu na 2019. godinu.
Riječ je o dugoročnom i kontinuiranom trendu, a posebno se izdvaja segment rezanog duhana. Tokom 2025. godine potrošnja ilegalnog rezanog duhana u Hrvatskoj pala je za 22,8 posto na godišnjem nivou, dok je njegov udio sveden na svega 6,1 posto ukupnog tržišta rezanog duhana. Ukupno gledano, potrošnja neoporezovanih duhanskih proizvoda - uključujući cigarete i rezani duhan - smanjena je za 24,2 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Fiskalni efekti
Pozitivne trendove potvrđuje i istraživanje konsultantske kuće KPMG iz juna 2025. godine, koje se odnosi na stanje krajem 2024. Prema tim podacima, potrošnja neoporezovanih cigareta u Hrvatskoj u posljednjih pet godina smanjena je za više od 30 posto i danas iznosi 4,9 posto ukupnog tržišta cigareta.
Istovremeno, efekti ovakve politike jasno su vidljivi i u javnim finansijama. Prihodi državnog budžeta Hrvatske od akciza na duhanske proizvode u 2024. godini prvi put su premašili milijardu eura, što predstavlja rast od 13,9 posto u odnosu na prethodnu godinu. Uz PDV, ukupni budžetski prihodi od duhanskih proizvoda premašili su 1,3 milijarde eura, a trend rasta nastavljen je i tokom 2025. godine.
Glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić ističe da ključ uspjeha Hrvatske leži u stabilnoj i predvidivoj poreznoj politici.
- Ključ stabilnosti na duhanskom tržištu leži u poreznoj politici, jer politika akciza direktno utječe na cijene legalnih duhanskih proizvoda. Bilo kakve nagle promjene cijena ili dostupnosti legalnih proizvoda gotovo trenutno dovode do rasta ilegalnog tržišta, koje je kasnije izuzetno teško vratiti u legalne tokove - naglašava Stojić.
On dodaje da je Ministarstvo finansija Hrvatske osiguralo porezno okruženje koje je omogućilo dva paralelna pozitivna trenda: kontinuirani rast budžetskih prihoda i istovremeni pad ilegalnog tržišta.
- Prihodi od akciza na duhanske proizvode u 2024. godini prvi put su premašili milijardu eura, uz rast od 13,9 posto, dok su zajedno s PDV-om premašili 1,3 milijarde eura. Istovremeno bilježimo kontinuirani pad ilegalnog tržišta, što je ključno i za budžet i za poslovno okruženje - ističe Stojić.
Posebno upozorava na rizike naglog povećanja minimalnih akciza u okviru nove TED direktive Evropske komisije, naglašavajući važnost faznog i umjerenog prilagođavanja kako bi se izbjegli porezni šokovi i ponovni rast crnog tržišta.
Pad ilegalne trgovine imao je snažan pozitivan utjecaj i na realni sektor. Duhanska industrija u Hrvatskoj zapošljava gotovo 10.000 radnika, ostvaruje izvoz od približno 400 miliona eura godišnje, dok približno 300 poljoprivrednih proizvođača proizvodi gotovo šest posto ukupnog evropskog duhana, uz garantovani otkup i stabilne prihode.
Razlika drastična
Iskustvo Hrvatske otvara pitanje da li se sličan model može primijeniti i u Bosni i Hercegovini. Iako se obje zemlje suočavaju sa sličnim izazovima, rezultati su danas značajno različiti.
U BiH je u posljednjih godinu dana zabilježen tek blagi pad potrošnje ilegalnih cigareta, prvenstveno kao rezultat pojačanih aktivnosti SIPA-e, Uprave za indirektno oporezivanje i Granične policije BiH. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da bez kontinuiteta i jasne strategije ti pomaci mogu biti kratkog daha.
Ekonomski analitičar Faruk Hadžić u razgovoru za „Avaz“ upozorava da je ilegalna trgovina duhanom u Bosni i Hercegovini prerasla iz fiskalnog problema u duboko ukorijenjen društveno-ekonomski fenomen.
- Kada gotovo cjelokupni jedan segment tržišta funkcioniše izvan legalnih tokova, tada govorimo o ozbiljnom sistemskom poremećaju. Najbolji primjer je rezani duhan, gdje čak 94 posto ispitanih potrošača u BiH kupuje ilegalne proizvode - naglašava Hadžić.
Prema njegovim riječima, ukupna potrošnja ilegalnog rezanog duhana u BiH procjenjuje se na približno 2.062 tone godišnje, što je rast od dva posto u odnosu na prethodnu godinu i gotovo 26 posto više nego 2020. godine.
- Kada ovako veliki broj ispitanika kaže da konzumira nelegalni rezani duhan, legalno tržište postaje statistička greška. To jasno govori da se ilegalno tržište - uprkos zapljenama, kontinuirano obnavlja i prilagođava - ističe Hadžić.
On upozorava i na visoku društvenu toleranciju prema ovakvom stanju, naglašavajući da kupci ilegalnog duhana nisu isključivo socijalno ugroženi građani, već i oni sa stabilnim primanjima, koji svjesno biraju znatno jeftiniji ilegalni proizvod.
Dodatni problem predstavlja sve veće preusmjeravanje ilegalne prodaje na online kanale i društvene mreže. Iako pijace i ulična prodaja i dalje dominiraju, digitalni prostor postaje rastući segment sive ekonomije, dok institucionalni odgovor ostaje ograničen.
Lekcija iz susjedstva je jasna
Primjer Hrvatske pokazuje da je smanjenje ilegalnog tržišta moguće uz dosljednu primjenu zakona, stabilnu akciznu politiku i snažnu institucionalnu koordinaciju. Bosna i Hercegovina bilježi određene pomake, ali razmjeri ilegalnog tržišta, naročito u segmentu rezanog duhana, jasno ukazuju da bez jasne strategije, kontinuiteta i političke volje problem neće biti riješen sam od sebe.
Ako želi slijediti hrvatski primjer, BiH će morati prestati tolerisati sistemske slabosti i krenuti putem dugoročne, predvidive i dosljedne politike – u suprotnom, ilegalno tržište duhana ostat će jedan od najočitijih simptoma dubljih ekonomskih i institucionalnih problema države.