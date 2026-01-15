Ilegalno tržište duhana u susjedstvu prepolovljeno za šest godina: Može li BiH slijediti ovaj uspješan primjer?

Hrvatska je u proteklih šest godina ostvarila jedan od najupečatljivijih rezultata u borbi protiv ilegalne trgovine duhanskim proizvodima u regionu, postavši pozitivan primjer i za zemlje zapadnog Balkana. Prema istraživanju agencije IPSOS iz novembra 2025. godine, ukupna potrošnja neoporezovanih duhanskih proizvoda u Hrvatskoj pala je na 9,4 posto, što predstavlja smanjenje od čak 51,5 posto u odnosu na 2019. godinu.

Riječ je o dugoročnom i kontinuiranom trendu, a posebno se izdvaja segment rezanog duhana. Tokom 2025. godine potrošnja ilegalnog rezanog duhana u Hrvatskoj pala je za 22,8 posto na godišnjem nivou, dok je njegov udio sveden na svega 6,1 posto ukupnog tržišta rezanog duhana. Ukupno gledano, potrošnja neoporezovanih duhanskih proizvoda - uključujući cigarete i rezani duhan - smanjena je za 24,2 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Fiskalni efekti

Pozitivne trendove potvrđuje i istraživanje konsultantske kuće KPMG iz juna 2025. godine, koje se odnosi na stanje krajem 2024. Prema tim podacima, potrošnja neoporezovanih cigareta u Hrvatskoj u posljednjih pet godina smanjena je za više od 30 posto i danas iznosi 4,9 posto ukupnog tržišta cigareta.

Istovremeno, efekti ovakve politike jasno su vidljivi i u javnim finansijama. Prihodi državnog budžeta Hrvatske od akciza na duhanske proizvode u 2024. godini prvi put su premašili milijardu eura, što predstavlja rast od 13,9 posto u odnosu na prethodnu godinu. Uz PDV, ukupni budžetski prihodi od duhanskih proizvoda premašili su 1,3 milijarde eura, a trend rasta nastavljen je i tokom 2025. godine.

Glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić ističe da ključ uspjeha Hrvatske leži u stabilnoj i predvidivoj poreznoj politici.

- Ključ stabilnosti na duhanskom tržištu leži u poreznoj politici, jer politika akciza direktno utječe na cijene legalnih duhanskih proizvoda. Bilo kakve nagle promjene cijena ili dostupnosti legalnih proizvoda gotovo trenutno dovode do rasta ilegalnog tržišta, koje je kasnije izuzetno teško vratiti u legalne tokove - naglašava Stojić.