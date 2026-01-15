Dodik kaže da je zabranio Cvijanović da državne institucije naziva "zajedničkim"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik reagirao je na platformi X nakon što je Savo Minić odlučio da vrati mandat premijera RS uoči odluke Ustavnog suda BiH o ustavnosti Vlade RS.

- Ako je neko očekivao da ćemo nijemo i skrštenih ruku posmatrati nastojanje Sarajeva da zagospodari Republikom Srpskom, grdno se prevario. Pokušaj Sarajeva da, mimo volje srpskog naroda, nametne predsjednika Republike Srpske, samo je jedan u nizu i propast će, kao što su propali i svi raniji.

Nasilno su oduzeli četvrtog delegata SNSD-u, ali im to nasilje ništa nije donijelo. Nismo dozvolili onoj dvojici iz PDP-a i SDS-a da urade nešto na štetu RS. Želja Sarajeva da ukine Srpsku pravoslavnu crkvu, da nam oduzmu vjeru i identitet, ostat će samo pusta, nikada ostvarena želja.

Željki ne dozvoljavaju da institucije, koje su ionako nikakve, zove "zajedničkim". Plan da u Sarajevu imaju pet podobnih Srba i jednog Blanušu u Banjoj Luci kako bi vladali Republikom Srpskom, neće im se ostvariti. Između Sarajeva i Republike Srpske, Srbi će uvijek izabrati RS, bez obzira na naše razlike - naveo je Dodik.

Podsjećamo, naziv "zajedničke institucije" je neustavan.