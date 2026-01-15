Papa se sastao s porodicama žrtava i povrijeđenih u požaru u Crans-Montani

Papa Lav XIV sastao se danas u Vatikanu s porodicama žrtava i povrijeđenih u požaru u baru na Novu godinu u švicarskom odmaralištu Crans-Montana, u kojem je poginulo 40 ljudi, uključujući šest italijanskih tinejdžera, javila je Ansa.

- Veoma sam dirnut i uznemiren dok vas susrećem u ovom trenutku velike boli i patnje, drage porodice - rekao je američki papa.

- Jedan od vaših najdražih, najvoljenijih ljudi izgubio je život u katastrofi ekstremnog nasilja ili je dugo bio hospitaliziran, s tijelom unakaženim posljedicama strašnog požara koji je pogodio svijest cijelog svijeta - dodao je.

Navodeći patnju koju je podnio Isus, rekao je da ih Bog nije napustio i da mogu biti sigurni u njegove molitve.

- Šta možete reći u ovakvoj situaciji? Kakvo značenje možete dati ovakvim događajima? - nastavio je.

- Gdje možete pronaći utjehu dostojnu onoga što osjećate, utjehu koja nije prazna i površna riječ, već vas duboko dira i ponovo budi nadu? Ne mogu vam objasniti, draga braćo i sestre, zašto ste vi i vaši voljeni pozvani da se suočite s takvim iskušenjem. Ljubaznost i riječi ljudskog saosjećanja koje vam danas upućujem čine se vrlo ograničenima i nemoćnima. S druge strane, Petrov nasljednik, kojeg ste danas došli sresti, govori vam sa snagom i uvjerenjem da vaša nada nije uzaludna, jer je Krist zaista uskrsnuo! - poručio je papa.