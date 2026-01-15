Kosovac sa udruženjima pacijenata - Zdravstveni sistem se gradi partnerstvom

Na sastanku predstavnika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo s članovima šest udruženja pacijenata održanom danas, istaknut je značaj dosadašnjeg partnerskog djelovanja i najavljen nastavak partnerstva, sve s krajnjim ciljem da pacijenti budu zadovoljni zdravstvenim uslugama.

S direktorom Zavoda Muamerom Kosovcem razgovarali su predstavnici Udruženja “Renesansa”, Udruženja oboljelih od reumatoidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti „SNAGA“, Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka”, Udruženja oboljelih od dijabetesa tip 1 te Udruženja oboljelih od raka prostate Federacije BiH.

Kosovac je izjavio da Zavod prepoznaje udruženja pacijenata kao ranopravne i ključne partnere u razvoju i unaprjeđenju zdravstvenog sistema.

- Želimo kao finansijer zdravstva u Kantonu Sarajevo usmjeriti novac tamo gdje je najpotrebnije – rekao je navodeći da je Zavod proveo niz aktivnosti prvi put, primjerice obezbjeđivanje besplatnih senzora za dijabetes tipa 1 svim osiguranicima u Kantonu, kao i unaprjeđenje programa biološke terapije za oboljele od reumatoidnog artritisa.

Naglasio je da je broj pacijenata uključenih u taj program povećan sa oko 35 od prije nekoliko godina na 240 u 2025. godini, dok je za 2026. godinu planiran novac za uključivanje novih 100 pacijenata, što je najveći broj liječenih rijetkom biološkom terapijom za reumatodini artritis.

Za taj program izdvojeno je 3,675 miliona KM

Zavod je raspisao javni poziv za preventivne preglede tako da su objedinjeni svi segmenti zdravstvenog sistema – od prevencije, liječenja do kasnog praćenja nekih već liječenih pacijenata.

Finansijskim planom Zavoda za 2026. godinu je osigurano povećanje ulaganja u zdravstvo za 56,2 miliona KM u odnosu na 2025., pri čemu je 97,5 posto ukupnog novca namijenjeno za zdravstvenu zaštitu osiguranika.

Ovaj budžet ne samo što je povećan već je jasno usmjeren na pacijente, terapije i zdravstvene radnike, kazao je Kosovac.

- Mnoge promjene koje danas smatramo standardom – od senzora za dijabetes do bioloških terapija – nisu nastale iza zatvorenih vrata, nego kroz otvoren i odgovoran dijalog sa udruženjima pacijenata. Naš zadatak nije samo da planiramo sredstva, nego da osiguramo da se ta sredstva pretvore u stvarno dostupna prava, terapije i sigurnost za građane – riječi su direktora kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Naveo je također da su planirali sredstva za 8.527 zdravstvenih radnika, uključujući 578 specijalizanata, najveći broj specijalizacija do sada i rekordna ulaganja u prevenciju, onkologiju i rijetke bolesti.

- Istovremeno, Zavod je za posebne programe lijekova u 2026. godini planirao ukupno 9,175 miliona KM, čime se finansiraju terapije za reumatoidni artritis, psorijazu, atopijski dermatitis, juvenilni idiopatski artritis, cističnu fibrozu, hormonsku terapiju rasta, enteralnu prehranu, palijativnu njegu i druga teška i rijetka oboljenja - naglašavaju iz Zavoda.

Direktor Kosovac je istakao da Kanton Sarajevo danas osigurava najširi obim zdravstvenih prava u Federaciji BiH te "da se terapije ne šire na račun drugih pacijenata, već planskim jačanjem ukupnog sistema zaštite najtežih bolesnika".

Planirano 14.900 preventivnih pregleda

Zavod je za 2026. godinu napravio snažan iskorak u oblasti preventivnih i skrining programa, za koje je planirano 1,5 miliona KM, što je povećanje od 50 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Do sada je planirano ukupno 14.900 preventivnih pregleda, a iskorištenost kapaciteta iznosi 72,7 posto uz maksimalnu popunjenost programa za karcinom grlića maternice i melanom.

- Prevencija spašava živote, ali samo ako je ljudi koriste. Tu vidimo izuzetno važnu ulogu udruženja pacijenata – da zajedno uklonimo strah, stigmu i neinformisanost, posebno kod karcinoma prostate, dojke i pluća, gdje još postoji veliki neiskorišten potencijal - poručio je direktor Kosovac.

Za onkološke pacijente koji terapiju ostvaruju putem Federalnog fonda solidarnosti, Zavod je u 2026. godini osigurao 25 miliona KM za prioritetne lijekove.

Posebna pažnja posvećena je projektu modula za praćenje kasnih posljedica liječenja raka kod djece i mladih, čija puna implementacija se očekuje u 2026. godini.

Ovaj modul omogućit će dugoročno, strukturirano i kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja djece i mladih liječenih od malignih bolesti, i to i nakon navršene 18. godine života.

Zahvaljujući kontinuiranom i konstruktivnom dijalogu sa udruženjima osoba oboljelih od dijabetesa tip 1, Zavod je u proteklom periodu osigurao pravo na senzore za sve osiguranike koji su na inzulinskoj terapiji, bez obzira na životnu dob, čime je uklonjena jedna od ključnih prepreka u savremenom liječenju dijabetesa.

Istovremeno, unaprjeđenjem informacionog sistema i primjenom modula ePomagalo, proces ostvarivanja prava je značajno pojednostavljen, standardiziran i transparentniji.

Danas se trakice za samokontrolu glikemije, inzulinske pumpe i prateći potrošni materijal ostvaruju bez nepotrebnih administrativnih procedura i dodatnih dolazaka u Zavod, dok se kontrola, praćenje i realizacija prava vrše elektronski, kroz informacioni sistem Zavoda.

Predstavnici udruženja pacijenata izrazili podršku

Refundacije senzora funkcionišu stabilno i kontinuirano, bez zastoja isplata, te su važan dodatni mehanizam kojim se osiguranicima omogućava izbor i sigurnost u korištenju savremenih terapijskih rješenja. Time je osiguran veći stepen sigurnosti terapije, kontinuiteta liječenja i jednak pristup pravima za sve osiguranike.

Predstavnici udruženja pacijenata izrazili su podršku dosadašnjem radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, posebno u dijelu unaprjeđenja dostupnosti terapija, jačanja prava osiguranika i otvorenog dijaloga sa udruženjima.

Zahvalili su Zavodu za jasnu opredijeljenost da se zdravstveni sistem razvija u interesu pacijenata, uz uvažavanje potreba različitih grupa oboljelih i spremnost da se kontinuiranom saradnjom razmatraju inicijative koje dolaze iz prakse.

Izražena je i zahvalnost direktoru Kosovcu za otvoren i konstruktivan pristup, razumijevanju potreba pacijenata i kontinuiranu spremnost za dijalog.

- Zavod ostaje jasno opredijeljen za stabilan, dostupan i funkcionalan zdravstveni sistem, uz kontinuiranu saradnju sa udruženjima pacijenata kao ključnim partnerima u razvoju politika koje se direktno tiču života i zdravlja građana Kantona Sarajevo, poručio im je Kosovac.

Po riječima učesnice današnjeg sastanka Alme Mulaosmanović iz Udruženja oboljelih od dijabetesa tip 1, Zavod prati potrebe građana u suradnji s udruženjima. Ona je izrazila zahvalnost jer ovakva saradnja vraća dostojanstvo građanima Kantona te je izrazila nadu da će i drugi kantoni u Federaciji BiH prihvatiti takav način rada.

Dosadašnja saradnja Zavoda i asocijacija pacijenata je ishodila povećanim učešćem pacijenata u pravima na pomagala, u konkretnom slučaju u pravu na senzore za mjerenje šećera u krvi, bez obzira na dob pacijenta. Mulaosmanović je naglasila i ulaganja u prevenciju dijabetesa.

Timskim angažmanom do pravih rezultata

Predsjednica Udruženja „Renesansa“ Enida Glušac naglasila je da jedino timskim angažmanom udruženja pacijenata, zdravstvene struke i institucija, može doći do pravih rezultata.

Po njenim riječima, današnji sastanak je primjer da učesnici zajedničkim radom žele učiniti nešto za dobrobit svih građana. U to se svrstavaju preventivni pregledi u cilju suzbijanja najučestalijih karcinoma – prostate, debelog srijeva, jajnika, dojke, pluća i melanoma.

Po riječima Enide Glušac, odgovarajućim programom će biti obuhvaćeno 15.000 preventivnih pregleda, što je impozantan broj, a u proteklom periodu je za te namjene već uložen milion KM.