Tužilaštvo BiH da formira predmet, a veoma je važno da je SDA stala u odbranu BH Telekoma od samoubilačkog zaduživanja u iznosu od 745 miliona KM

- Svjesno uništiti najzdraviju kompaniju u FBiH, podizanjem enormnog kredita za kupovinu tajkunske firme čija godišnja dobit iznosi samo oko 20 miliona KM, znači da bi, bez kamata, povraćaj uloženog novca trajao duže od nevjerovatnih 35 godina, a tada sadašnja tehnologija neće ni postojati!

Nakon što je federalni poslanik Kenan Uzunović (SBB) nedavno postavio delegatsko pitanje direktoru BH Telekoma Amelu Kovačeviću da upozna javnost sa koliko novca se zadužuje BH Telekom, kako bi po ekstremno skupoj cijeni kupila firmu Dragana Šolaka Telemach i još nije dobio nikakav odgovor, SBB pozdravlja saopćenje Kolegija SDA u kojem se od Telekoma traži hitno odustajanje od ovog kriminalnog posla.

SDA, kao lider opozicije, i najjača bošnjačka stranka, ima svoju veliku odgovornost i, s razlogom, traži sve informacije. Bitno je da do zaduživana ne može doći bez znanja, analiza i saglasnosti Parlamenta FBiH, odnosno ozbiljne rasprave u njemu.

Direktor BH Telekoma je, zajedno sa presuđenim direktorom Bosnalijeka, međunarodnom akcijom, otkriven u tzv. Panamskim papirima. To dokazuje da se radi o čovjeku koji je pokušao da izbjegne transparentno poslovanje u BiH osnivanjem fantomske firme, što budi dodatnu sumnju o nastavku takvih njegovih aktivnosti.

SBB, na kraju, predlaže i da Tužilaštvo BiH što prije formira predmet i djeluje u skladu sa Zakonom, jer je u pitanju eklatantni međunarodni kriminal velikih razmjera - kaže se u saopćenju SBB - Fahrudin Radončić.