Predstavnici Ambasade SAD učestvovali na sastanku o Južnoj interkonekciji u Parlamentu FBiH

Predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini učestvovali su danas na sastanku Radne grupe za tehničku koordinaciju projekta Južne interkonekcije, održanom u Parlamentu Federacije BiH. U radu grupe učestvovali su i predstavnici pet vladajućih koalicionih stranaka u FBiH te Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Na sastanku su razmatrani naredni koraci u realizaciji gasovoda, nakon što je Vlada Federacije BiH jučer usvojila izmjene Zakona o Južnoj interkonekciji i uputila nacrt međunarodnog sporazuma između BiH i Hrvatske Vijeću ministara BiH na daljnje postupanje.

Ambasada SAD-a naglasila je da će nastaviti koordinaciju s domaćim institucijama kako bi se kroz strateški projekat Južne interkonekcije osigurala dugoročna energetska sigurnost i pouzdanost za sve građane Bosne i Hercegovine, navedeno je na nalogu Američke ambasade u BiH na platformi X.