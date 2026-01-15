Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VAŽAN PROJEKT

Predstavnici Ambasade SAD učestvovali na sastanku o Južnoj interkonekciji u Parlamentu FBiH

Na sastanku su razmatrani naredni koraci u realizaciji gasovoda

Sastanak. Fena

FENA

15.1.2026

Predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini učestvovali su danas na sastanku Radne grupe za tehničku koordinaciju projekta Južne interkonekcije, održanom u Parlamentu Federacije BiH. U radu grupe učestvovali su i predstavnici pet vladajućih koalicionih stranaka u FBiH te Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Na sastanku su razmatrani naredni koraci u realizaciji gasovoda, nakon što je Vlada Federacije BiH jučer usvojila izmjene Zakona o Južnoj interkonekciji i uputila nacrt međunarodnog sporazuma između BiH i Hrvatske Vijeću ministara BiH na daljnje postupanje.

Ambasada SAD-a naglasila je da će nastaviti koordinaciju s domaćim institucijama kako bi se kroz strateški projekat Južne interkonekcije osigurala dugoročna energetska sigurnost i pouzdanost za sve građane Bosne i Hercegovine, navedeno je na nalogu Američke ambasade u BiH na platformi X.

# SASTANAK
# PARLAMENT FBIH
# SARADNJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.