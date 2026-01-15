Franjo Topić nakon skupa u Beču za "Avaz": Evropa je ugrožena, Unija treba primiti BiH

Predsjednik Panevropske unije Bosne i Hercegovine, akademik Franjo Topić, bio je jedan od ključnih govornika na konferenciji “Govor o budućnosti Evrope, koja je u historijskom ambijentu vile Ernst Fuchs u Beču okupila brojne visoke zvaničnike Evropske unije, bivše i aktuelne državne lidere, diplomate, intelektualce i predstavnike javnog života.

Dinastija Habsburg

Organizator već tradicionalnog okupljanja bio je Karl fon Habsburg, član jedne od najvećih evropskih kraljevskih dinastija, koja je značajno nasljeđe ostavila i na prostoru BiH.

I sam Fon Habsburg, koji je istvoremeno proslavio i svoj 65. rođendan, upozorio je da se Evropa nalazi pred ozbiljnim sigurnosnim i političkim prijetnjama, te da je njena najveća prijetnja Rusija i njen rat za uništenje Ukrajine.

- Svi osjećaju da je Evropa ugrožena. Oni nedvojbeno stoje uz Ukrajinu, plašeći se Rusije i proširivanja rata, opredijeljeni za jačanje Evrope i njene vanjske, a posebno odbrambene politike. Znamo da je Evropska komisija odobrila 800 milijardi eura za odbranu. Rat u Ukrajini ih je natjerao da silna sredstva, energiju i pamet uključe u jačanje odbrambenih kapaciteta – kaže Topić za “Avaz”.

Komentirajući poziciju BiH i dugotrajan zastoj, Topić naglašava da je s dva entiteta nemoguće nastaviti evropski put.

- To su dvije de facto državice i lako je opstruirati. I javno se govori, poruke iz manjega entiteta su stalno takve da su “na klackalici”, da su više za Rusiju i onda je to teško. Nema dovoljno mehanizama kojima bi se mogle neke stvari prelomiti. Mi smo izgubili 108 miliona eura. Svugdje bi se tražilo da taj novac neko nadoknadi. Ipak, treba biti uporan. EU ni sada nije idealna, ali od nje nema ništa bolje. Godinama se zalažem, a i sada smatram – to sam govorio i u Beču, i ljudima privatno, što je često važnije nego službeno, da EU treba primiti BiH ovakvu kakva jeste, a da se mi “u hodu”

prilagođavamo. Oni nas znaju, cijene, Habsburzi i njima bliski ljudi vole BiH i žele da ona bude u EU – ističe akademik Topić.

Poruka NATO-a

U eri nove podjele svijeta i rađanja novog svjetskog poretka, Topić podsjeća da veći dio historije čovječanstva čine ratovi, ali da borba za mir, saradnju među narodima i državama ne može stati.

- Čitav život je borba, pa tako i naša, borba BiH za približavanje EU. Najvažnije je da ovdje rata biti neće. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) u Zagrebu je ponovio da je važno da Zapadni Balkan bude siguran, jer ako je nered u jednoj zemlji, to ima reflekse na čitavu Evropu – poručuje Franjo Topić.

Prijatelji BiH

Važno obraćanje u Beču imala je austrijska ministrica vanjskih poslova Beate Majnl Rajzinger (Meinl-Reisinger), a video-porukom obratio se i reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović.

Akademik Topić bio je počasni gost porodice Habsburg.

- Poznajem i Karlovog oca Ota (Otto), koji je 30 godina bio predsjednik Panevropske unije. U BiH su došli još u ratu 1994. godine i mene su angažirali da vodim Panevropsku uniju BiH. Pomagali su i borili se za samostalnu BiH, koja treba pripadati EU – kaže nam Topić.