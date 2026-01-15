Ured za reviziju institucija razotkrio: Ugovori putem pregovaračkog postupka bez objave, ponuđači s najvećim cijenama...

Institucije Bosne i Hercegovine u postupcima javnih nabavki često ne postupaju dovoljno transparentno niti osiguravaju jednak i nediskriminirajući tretman svih ponuđača, zbog čega izostaje pravedna i stvarna konkurencija. Ovo je navedeno u Izvještaju o reviziji učinka pod nazivom "Aktivnosti institucija BiH na osiguranju konkurencije u javnim nabavkama", koji je pripremio Ured za reviziju institucija BiH i koji će se naredne sedmice naći pred Predstavničkim domom Parlamentarne skupštine BiH.

U izvještaju se ističe da institucije ne provode sve postupke javnih nabavki na transparentan način te da ne koriste u potpunosti mogućnosti Portala javnih nabavki. Oko 15 posto ugovora dodijeljeno je kroz pregovarački postupak bez objave, a tokom 2023. godine gotovo da nisu objavljivane informacije o takvim postupcima. Također, samo 22 od ukupno 75 institucija koristile su Portal javnih nabavki za prikupljanje cijena ili ponuda u direktnim sporazumima.

Skoro polovina institucija

Revizori su utvrdili da je skoro polovina institucija barem jednom prekršila principe jednakog tretmana ponuđača i fer konkurencije, bilo prilikom izrade tenderske dokumentacije ili ocjene ponuda. Kao najčešći problemi navedeni su restriktivni uslovi, nejasni kriteriji, spajanje nepovezanih predmeta nabavke, pogrešne procjene vrijednosti, neprecizni obrasci za bodovanje, greške u provjeri uslova, odbacivanje ponuda zbog formalnosti i nedovoljno razjašnjavanje nejasnoća.

Jedan od uzroka loše tenderske dokumentacije vidi se u nedovoljno kvalitetnoj prethodnoj provjeri tržišta, koja se ne provodi ujednačeno niti je jasno definisana zakonskim propisima. Slabosti u ocjeni ponuda i izboru ponuđača dodatno su povezane s nedovoljnom pažnjom tokom evaluacije, dok izostanak sistemskog praćenja postupaka i žalbi onemogućava pravovremeno otkrivanje i otklanjanje uočenih problema.

Ured za reviziju je zaključio da nadležne institucije nisu dovoljno efikasne u uspostavi mehanizama za jačanje konkurencije. Posebno je istaknuto kašnjenje u razvoju elektronskih javnih nabavki, jer većina potrebnih modula još nije uspostavljena. Njihova implementacija u velikoj mjeri zavisi od donošenja novog Zakona o javnim nabavkama, koji je prema Strategiji za period 2024–2028 planiran do kraja 2025. godine.

Ni e-aukcije, prema nalazima revizije, nisu dale očekivane rezultate. U pojedinim slučajevima nisu zabilježena sniženja cijena, a dešavalo se i da ugovori budu dodijeljeni ponuđačima s višim cijenama, što dovodi u pitanje samu svrhu ovog mehanizma. Razlog se, između ostalog, vidi u slabostima propisa i nedovoljnoj zaštiti od mogućih zloupotreba.

Pojačan nadzor

Također je navedeno da Konkurencijsko vijeće BiH i Agencija za javne nabavke BiH kasne s provođenjem aktivnosti koje se odnose na pojačan nadzor nad mogućim zabranjenim sporazumima i koluzijom među ponuđačima, iako su te aktivnosti predviđene važećom strategijom.

Zbog svega navedenog, Ured za reviziju preporučio je Agenciji za javne nabavke BiH da detaljno analizira uočene slabosti i preduzme mjere za unapređenje konkurencije, kao i da osigura dosljednu primjenu strateških ciljeva i kvalitetnije izvještavanje. Od Konkurencijskog vijeća BiH zatraženo je da intenzivira aktivnosti na otkrivanju i sprječavanju zabranjenih sporazuma, dok je institucijama BiH preporučeno da unaprijede prakse pripreme i provođenja postupaka javnih nabavki s ciljem jačanja tržišne konkurencije.