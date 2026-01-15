Špago poručio Magazinoviću: Ostavite se fraza i prezentirajte te "impresivne rezultate rada"

Predsjedavajući Kluba poslanika Stranke demokratske akcije (SDA) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šerif Špago izjavio je danas da je potpuno razumljiva podrška Saše Magazinovića novoj kandidaturi njegovog stranačkog kolege Denisa Bećirovića za člana Predsjedništva BiH, jer ta kandidatura nije ništa drugo nego pokušaj da se sačuva politički opstanak Trojke na vlasti.

Apstraktne fraze

- Pozivam i Bećirovića i Magazinovića da ne čekaju „vrijeme koje treba doći“ i da se ne skrivaju iza apstraktnih fraza već da odmah prezentiraju navodne „impresivne rezultate rada“ - naveo je Špago u pisanoj izjavi za medije.

Dodao je da javnost u Bosni i Hercegovini u ovom mandatu svjedoči "najdubljoj postdejtonskoj političkoj i institucionalnoj krizi, ukidanju sankcija predvodnicima secesionističkih politika, pasivnosti institucija, te potpunom zastoju na evropskom i NATO putu, dok vlast pokušava uvjeriti istu tu javnost u 'impresivne rezultate' jedne od najodgovornijih osoba za takvo stanje".

- Ono što je djelimično tačno u Magazinovićevom saopćenju za javnost jeste da je Bećirović „čovjek konkretnog rada, a ne samo ispraznih riječi“. Nažalost, upravo ti „konkretni potezi“ danas imaju vrlo štetne posljedice po državu Bosnu i Hercegovinu - smatra Špago.

On navodi da je konkretno i bez oklijevanja, preglasavajući Željka Komšića sa SNSD-ovom Željkom Cvijanović, "Bećirović dao mandat HDZ-ovoj Borjani Krišto da predvodi Vijeće ministara BiH, bez ikakvog programa, bez reformskih obaveza i bez ijedne garancije da će se Bosna i Hercegovina kretati ka Evropskoj uniji i NATO savezu".

Političko djelovanje

- Ovakvo stanje u državi nije slučajnost, već direktna posljedica tog izbora i takvog političkog djelovanja.

Što se tiče „ispraznih riječi“, iako je u toj oblasti Bećirović neosporni autoritet, aktuelni Trojkin član Predsjedništva BiH ne izgovara nijednu jedinu riječ, ispraznu ili smislenu, o problemima i aferama za koje odgovornost snosi njegova koalicija. Šutnjom pokušava izbjeći odgovornost, distancirati se od Trojke i stvoriti lažni privid da nema veze s politikama koje su Bosnu i Hercegovinu dovele u sadašnje stanje, iako je do jučer bio potpredsjednik SDP-a i jedan od njenih najistaknutijih funkcionera - naveo je Špago.

Dodao je da odgovoran državnički posao, koji Bećirović tvrdi da radi, nije protokolarno putovanje i politički turizam, niti korištenje Predsjedništva BiH kao dekorativne funkcije, već rješavanje ozbiljnih političkih, sigurnosnih i institucionalnih problema sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava, a koje on već tri godine sistematski ignoriše - saopćeno je iz SDA.