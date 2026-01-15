Trivić odbila Minićev poziv: Narodni front neće učestvovati u konsultacijama o formiranju nove Vlade RS

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić izjavila je da je dobila poziv iz kabineta neustavnog premijera Republike Srpske u ostavci Save Minića na konsultacije o formiranju nove Vlade RS-a, ali da se na taj poziv neće odazvati.

- S obzirom na to da iz medija vidimo da vladajuće stranke planiraju da Savo Minić podnese ostavku, a zatim ponovo bude imenovan za mandatara tako što će mu mandat dati neustavna v.d. predsjednica Ana Trišić-Babić, potpuno je besmisleno sjedati s ljudima koji su pogazili sve institucije i doveli RS u najtežu ustavnu, pravnu, političku i institucionalnu krizu do sada - poručila je Trivić.

Naglasila je da Republika Srpska mora dobiti novog predsjednika izabranog na izborima, jer Ustav poznaje isključivo takav način izbora, te da upravo taj predsjednik treba odlučiti ko će biti novi mandatar za sastav vlade.

- Na ovakav rasplet upozoravali smo vlast i ranije, jer će izbor Save Minića dodatno pogoršati političku i pravnu poziciju Republike Srpske, čemu danas svjedočimo. U kratkom telefonskom razgovoru sa službenicom iz kabineta neustavnog premijera u ostavci iznijela sam naš jasan stav i najavila da ću ga saopćiti javnosti, što ovim putem i činim. Narodni front ostaje dosljedan svojim principima - navela je Trivić.

Dodala je i da vjeruje kako je 2026. godina godina promjena te da će građani prepoznati da Republici Srpskoj treba nova, odgovorna i prema narodu okrenuta vlast, koja će raditi u interesu građana i institucija.