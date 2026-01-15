Evo zbog čega je Ramo Isak saslušan: Sumnja se da je od bivšeg prijatelja Mušovića pokušao iznuditi više stotina hiljada KM

Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak danas je saslušan u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) po nalogu Tužilaštva FBiH (POSKOK), koje je protiv njega pokrenulo istražne radnje. Kako saznaje Istraga, POSKOK sumnjiči Isaka da je od biznismena Hadže Mušovića, svog nekadašnjeg bliskog prijatelja i poslovnog saradnika, pokušao ucjenama i prisilom iznuditi više stotina hiljada maraka.

Prema informacijama do kojih je došla Istraga, Mušović je tokom dužeg perioda primao velike svote novca od jednog njemačkog državljanina za navodno razvijanje svog biznisa u Glamoču. Upravo je do tog novca navodno prinudom pokušao doći Ramo Isak, i to kako bi naplatio dug od Mušovića kojem je prije nekoliko godina pozajmio novac.

Hadžo Mušović je u Zenici i Glamoču ranije imao nekoliko firmi koje su se bavile poljoprivredom i uzgojem životinja, proizvodnjom hrane te preradom i obradom drveta. Mušović je sve te firme zatvorio krajem 2022. godine, kako je objasnio, “zbog ometanja njihovog poslovanja od strane vlasti”. Tvrdio je da su mu dolazile brojne inspekcije koje su ga stalno provjeravale i na taj način “ometale” njegov rad, te da je bio primoran državi plaćati “jedan oblik reketa”. U drugim izjavama tvrdio je da su mu „lokalni kriminalci iznudili preko tri miliona KM i oko 20 auta” te da institucije nisu učinile ništa da ga zaštite.

Zatvoriti firme

Nekoliko mjeseci prije nego što će zatvoriti firme, u aprilu 2022., Mušović je zajedno sa još 13 osoba uhapšen u akciji “Eagle” koju je po nalogu zeničkog Tužilaštva FUP proveo na području Zenice i Kaknja. Tom prilikom kod osumnjičenih je pronađeno oko 400.000 maraka, oružje, lažni dokumenti i oko 30 skupocjenih vozila. Uhapšena grupa je bila osumnjičena za niz krivičnih djela – udruživanje radi činjenja krivičnih djela, nedozvoljena trgovina, krivotvorenje isprava, porezna utaja, pranje novca, davanje dara i drugih oblika koristi, odavanje službene tajne i primanje dara i drugih oblika koristi. Interesantno je da je među uhapšenima tada bilo i nekoliko pripadnika MUP-a ZDK – inspektori Ajdin Kokić i Izudin Dautović te policajci Muris Muslić i Adnan Hakanović. Neki od uhapšenih bili su blisko povezani sa strankom A-SDA, čiji je predsjednik u ZDK u to vrijeme bio Ramo Isak.

Prije nego što će biti uhapšen, Hadžo Mušović je izjavljivao da ga Ramo Isak ucjenjuje i da od njega traži velike sume novca. Isak je u izjavama za medije negirao da je ucjenjivao svog nekadašnjeg poslovnog partnera, ali je naveo da mu Mušović duguje nekoliko stotina hiljada maraka na ime pozajmica koje je dobijao od Isaka i njegove supruge. Taj novac je Hadži Mušoviću isplaćivan u kešu, uz notarski ovjerene ugovore. Prema ovim ugovorima, Isak i njegova supruga su Mušoviću isplatili više od 600.000 maraka.

„Ako ja ne budem na vrijeme naplatio ja ću se obratiti sudu, a što se tiče gospodina Mušovića ja nit’ sam šta dužan osim kahve prijateljske, ja o Hadži Mušoviću mislim sve najbolje. Hadžo Mušović je sinoć sa mnom razgovarao sat vremena, ja i Hadžo imamo korektnu saradnju, mene je zvao da se još malo strpim vezano za taj dug jer ima nekih svojih problema finansijskih i to je to“, izjavio je prije četiri godine Ramo Isak za Žurnal.

Objašnjavajući zbog čega je Mušoviću posudio toliki novac, Isak je rekao da se radi o njegovom prijatelju i poslovnom saradniku koji je više puta poslovao sa Isakovom firmom.

O porijeklu stotina hiljada maraka koje su Ramo Isak i njegova supruga Mušoviću isplaćivali u gotovini, ministar Isak govorio je u septembru 2023. za emisiju Istraga sedmice.

- Tu nema ni marke kamate, to je pozajmica čovjeku koji je sa mnom imao poslovnu saradnju, ja imam novac i ja to ne krijem, novac u kešu nije problem. Možda imam mnogo više u kešu, možda je to samo sitnica - kazao je Isak, tvrdeći da se ne radi o “prljavim” parama i da može objasniti porijeklo novca.

- Ja telefonom sada mogu 10 miliona obezbijediti… Posudio sam možda 500-600 hiljada KM, ne znam ni ja tačno, nije sve u kešu, ima nešto i preko računa… Ramo Isak nikad od nikoga nije uzeo ni marke, Ramo Isak je ove i veće iznose samo davao. Ovaj čovjek mi nije vratio pare, ali ja se ne sekiram. Neću propasti za 360 hiljada KM. Za mene je ovo smiješna cifra, šta ja tu mogu - dodao je Isak.

Grad se smije

O bliskom odnosu Rame Isaka i Hadže Mušovića svjedoče i poruke koje su njih dvojica svojevremeno razmjenjivali.

- Grad mi se smije, za tebe sam život bio spreman dati – pisao je Isak svom prijatelju Mušoviću nakon što su se sukobili oko navodnih pozajmica.

“Grad se smije svakome” – odgovara mu Mušović.

Isak potom pokušava ugovoriti susret sa Mušovićem kako bi riješili spor oko novca, ali bezuspješno. Njegov prijatelj mu piše da ne može doći na sastanak jer se ne osjeća dobro, a na kraju mu poručuje: “I reci sabanu da me ne prati na svakom koraku i slikava.”

Četiri godine kasnije, neriješeni privatno-poslovni odnosi između Hadže Mušovića i Rame Isaka su očigledno eskalirali i sada su predmet istrage POSKOK-a.