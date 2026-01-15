CIK-u BiH potrebno jačanje kadrova za primjenu novih tehnologija na izborima 2026.

Proces uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces Bosne i Hercegovine predstavlja višegodišnji projekat ulaganja i digitalizacije planiran za period 2025–2028. godina.

Projekt se realizira u skladu sa dinamikom utvrđenom Okvirnim operativnim planom za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces Bosne i Hercegovine, koji je usvojila Centralna izborna komisija BiH. Ovo je navedeno u Izvještaju o aktivnostima na uvođenju specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces Bosne i Hercegovine (juli–novembar 2025), čiji je podnosilac CIK BiH, a koji će se razmatrati na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH naredne sedmice.

Nedostatak ljudskih resursa

Naglašeno je da su izmjene i dopune Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, kojima su CIK-u BiH dodijeljena sredstva u iznosu od 112,5 miliona KM za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija, usvojene, te da su sredstva postala operativna 21. augusta 2025. godine.

- Iako su sredstva za realizaciju projekta osigurana s višemjesečnim zakašnjenjem u odnosu na rokove planirane u Studiji izvodljivosti, Centralna izborna komisija BiH će iskoristiti svoje znanje, iskustvo i sve kapacitete da uspješno implementira projekat - navodi se u izvještaju.

Međutim, istaknuto je da se CIK BiH suočava s problemom nedostatka ljudskih resursa. Postojeća sistematizacija temelji se na organizaciji poslova iz vremena kada je izborni proces vodila Privremena izborna komisija i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, zbog čega je neophodna njena reorganizacija.

Također, obaveza donošenja novog Pravilnika proizlazi i iz preporuka međunarodnih organizacija, poput Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR) i Grupe zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO).

- Radi adekvatne realizacije modernizacije izbornog procesa, CIK BiH je 21. marta 2025. godine dostavila Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji CIK-a, za koji su prethodno pribavljena pozitivna mišljenja Ministarstva pravde BiH, Ministarstva finansija i trezora BiH, te Ureda za zakonodavstvo. Prijedlog pravilnika razmatran je na 89. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 1. oktobra 2025. godine, ali nije dobio potrebnu saglasnost - naveli su iz CIK-a BiH.

Niz zaključaka

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je, prepoznajući važnost jačanja ljudskih kapaciteta Sekretarijata CIK-a i izborne administracije, te potrebe za adekvatnim skladišnim prostorom za izborni materijal i opremu, donio niz zaključaka na 31. sjednici održanoj 11. septembra 2025. godine.

Vijeće ministara BiH je zaduženo da, zbog povećanja nadležnosti CIK-a BiH, u roku od 30 dana da saglasnost na Prijedlog novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu CIK-a, te da se u budžetu institucija BiH osiguraju sredstva za zapošljavanje dodatnih zaposlenika.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH podržao je jačanje kapaciteta CIK-a i izborne administracije kako bi se osigurao integritet izbornog procesa uvođenjem novih izbornih tehnologija.

Ministarstvo sigurnosti BiH zaduženo je da u saradnji s CIK-om formira tim za odgovor na računarske incidente (CERT), koji bi koordinirao, pratio, sprečavao i ublažavao potencijalne hakerske napade i subverziju sistema novih izbornih tehnologija tokom izbornog procesa na općim izborima 2026. godine. Tim će uključivati predstavnike CIK-a, stručnjake iz državnih institucija BiH i druge domaće eksperte.

Vijeće ministara BiH također je zaduženo da u roku od šest mjeseci riješi pitanje skladišnog prostora za izborni materijal i opremu za nove tehnologije, a Predstavnički dom je pozvao institucije nižih nivoa vlasti da pojačaju saradnju s CIK-om u cilju unapređenja izbornog procesa uvođenjem novih tehnologija na općim izborima u BiH 2026. godine.