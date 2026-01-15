Snaga naroda: Laž je da se vode istražne radnje protiv ministra Isaka, dao je izjavu u svojstvu svjedoka

Politička stranka Snaga naroda – Ramo Isak osudila je medije koji su prenijeli, kako kažu lažnu informaciju, sa portala Istraga.ba prema kojoj je POSKOK započeo istražne radnje protiv ministra Isaka te da će biti na osnovu toga saslušan u SIPA-i.

Kažu da je riječ o želji za senzacionalizmom i zlonamjernom ugrožavanju digniteta i profesionalnog integriteta ministra Isaka i predsjednika Snage naroda.

- Ovom prilikom želimo da informišemo javnost da se protiv gospodina Isaka ne vode nikakve istražne radnje, te da su informacije koje su objavili prema građanima Bosne i Hercegovine neodgovorni mediji čista laž, koja je tendenciozno imala za cilj da baci sjenu na sve ono što je ministar Isak do sada uradio. Javnost treba da zna da je Ramo Isak u SIPA-i izjavu dao u svojstvu svjedoka, i da će to, kako i bezbroj puta do sada javno obećao, uvijek učiniti u svim slučajevima u kojima bude tražena njegova intervencija.

Snaga naroda – Ramo Isak želi se zahvaliti svim medijima koji su o ovom dešavanju izještavali profesionalno i bez namjere da svojim pisanjem obmane javnost i kako smo već rekli ugroze dignitet i profesionalni integritet Rame Isaka. Onima koji to nisu bili želimo poručiti da je Ramo Isak i dalje jedan od rijetkih političara koji nema oraha i džepovima i kojeg pored svih nastojanja njihovih političkih mentora neće srušiti piskaranjima o izmišljenim aferama - naveli su iz Snage naroda.