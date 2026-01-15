Porodica Đozo iz goraždanskog naselja Obarak zabrinuta zbog klizišta iznad njihove kuće

U naselju Obarak u Goraždu došlo je do pokretanja klizišta za koje mještani tvrde da je posljedica višegodišnjih radova i zatrpavanja potoka i okolnog terena od strane jednog od komšija. Nakon obilnih padavina situacija se dodatno pogoršala, a za vlastitu i sigurnost svoje kuće strahuju članovi porodice Đozo, koja živi u neposrednoj blizini. Na problem je ukazala Berina Đozo, navodeći da on traje već godinama, te da su inspekcijski organi izlazili na teren, ali bez konkretnih i trajnih mjera.

- Posebno zabrinjava činjenica da u našoj kući živi mladić s autizmom, kao i dvoje male djece od osam godina i dva i po mjeseca, zbog čega je sigurnost članova domaćinstva ozbiljno ugrožena. Posljednje obilne padavine dodatno su pogoršale situaciju – došlo je do pomjeranja zemlje, nekontrolisanog oticanja oborinskih voda i pokretanja klizišta - kaže Đozo.

Porodicu Đozo danas je posjetio predsjedavajući Gradskog vijeća Goražde Dženis Ćulov, koji kaže da su o potencijalnom klizištu odmah informirani nadležni organi.

- Sutra u jutarnjim satima sve ekipe će biti na terenu kako bi detaljno ispitale klizište i u slučaju potrebe odmah pristupile izradi plana sanacije. Ova situacija jasno pokazuje koliko je važno djelovati preventivno. Prečesto reagujemo tek kada dođe do problema, a cilj nam mora biti da potencijalne rizike prepoznamo i rješavamo na vrijeme. Zato ćemo insistirati na preventivnom pristupu, ne samo kada je riječ o klizištima, već i svim drugim infrastrukturnim i sigurnosnim izazovima u našem gradu - kazao je Ćulov.

Mještani Obarka očekuju da nadležni organi hitno preispitaju ranije odluke, spriječe daljnje radove na spornoj lokaciji i poduzmu konkretne mjere kako bi se zaštitila sigurnost ljudi i imovine.