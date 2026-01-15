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MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Iz POSKOK-a potvrdili za "Avaz": Ramo Isak nema status osumnjičenog

Kratko su nam potvrdili da je ministar Isak ispitan u SIPA-i u svojstvu svjedoka u predmetu koji se vodi u Tužilaštvu FBiH

Ramo Isak. Avaz

Piše: Sedin Spahic

15.1.2026

Iz POSKOK-a su kratko potvrdili za "Avaz" da ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak nema status osumnjičenog u predmetu koji se vodi pred POSKOK-om.

Kratko su nam potvrdili da je ministar Isak ispitan u SIPA-i u svojstvu svjedoka u predmetu koji se vodi u Tužilaštvu FBiH.

Podsjećamo, prema navodima portala Istraga.ba istražuje se ucjenjivanje biznismena Hadže Mušovića, koji je nekada bio blizak prijatelj i saradnik Rame Isaka.

Mušović je optuživao Isaka da je od njega ucjenama i prisilom iznuditi više stotina hiljada maraka.

Mušović je tokom dužeg perioda primao velike svote novca od jednog njemačkog državljanina za navodno razvijanje svog biznisa u Glamoču. Upravo je do tog novca navodno prinudom pokušao doći Ramo Isak, i to kako bi naplatio dug od Mušovića kojem je prije nekoliko godina pozajmio novac, piše Istraga.ba.

# POSKOK
# RAMO ISAK
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