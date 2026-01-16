Hari Varešanović, jedan od najboljih bh. pjevača, slavi 65. rođendan

Na današnji dan 1961. godine, u Sarajevu je rođen Hajrudin Hari Varešanović, jedan od najznačajnijih bosanskohercegovačkih kantautora i najboljih pop pjevača izuzetnih vokalnih sposobnosti.
Estradnu karijeru započeo je krajem 1970-ih u sarajevskoj grupi „Ambasadori“, da bi je nastavio u grupi "Zov". Kao frontmen grupe postigao je veliki uspjeh s pjesmom "Golubica". Sredinom 1980-ih njegova nova grupa „Hari Mata Hari“ počinje pohod na top-ljestvice bivše SFR Jugoslavije, što im uspijeva zahvaljujući, prije svega, romantičnim ljubavnim baladama kao: "Ja te volim najviše na svijetu", "Strah me da te volim", "Javi se", "Prsten i zlatni lanac", "Sjeti se ljeta"...
Treće mjesto s „Lejlom“ na Eurosongu
Milionski tiraži ploča, ogromna popularnost i nadasve kvalitetan muzički proizvod obilježili su vrijeme kasnih 1980-ih i ranih 1990-ih godina, kad je grupa "Hari Mata Hari" slovila za apsolutni vrh regionalne zabavne i pop muzike.
Godine 2006., Hajrudin Hari Varešanović, direktni kandidat i predstavnik Bosne i Hercegovine na Eurosongu u Atini, s pjesmom "Lejla" izborio je treće mjesto. "Lejla" je ljubavna balada s karakterističnim elementima bosanske sevdalinke, u kojoj su u potpunosti do izražaja došle Harijeve glasovne sposobnosti.
Ubijena Elizabeta Kotromanić, kraljica Ugarske i Poljske, kći bosanskog bana Stjepana II
1387. - Ubijena Elizabeta Kotromanić, kraljica Ugarske i Poljske, kći bosanskog bana Stjepana II iz dinastije Kotromanića i Elizabete Kujavske. Udala se 20. juna 1353. godine hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika I, čime je postala hrvatsko-ugarska kraljica. Budući da je poljski kralj Kazimir Veliki odredio Ludovika za nasljednika poljskog prijestolja, postala je i poljska kraljica.
1749. - Rođen Vitorio Alfijeri (Vittorio Alfieri), italijanski rodoljubivi pjesnik i dramski pisac iz čijeg djela zrači strasna ljubav za slobodu i želja za zbacivanjem tiranije. Djela: tragedije "Saul", "Orest", "Marija Stjuart", "Filip", "Kleopatra", "Antigona", "Mira", komedije, soneti, ode, satire, epigrami, rasprava "O tiraniji", autobiografski spis "Život Vitorija Alfijerija".
1794. - Umro engleski historičar Edvard Gibon (Edward Gibbon), čije je sedmotomno djelo "Opadanje i propast Rimskog carstva", u kojem je obuhvatio historiju Rima i Romeje (Bizantije) od drugog do 15. stoljeća, jedno od najznačajnijih u svjetskoj historiografiji.
1853. - Rođen Andre Mišelin (Michelin), francuski proizvođač guma. S bratom Edvardom (Edouard), 28. maja 1889., osnovao je kompaniju „Michelin“, koja je počela razvijati i proizvoditi gume za bicikle i automobile te kasnije postala jedna od vodećih u svijetu.
1891 - Umro francuski kompozitor Leo Delib (Delibes), romantičarski stvaralac koji je među prvima komponovao simfonijski balet i razvijao ga do pantomime. Komponovao je i opere i operete, lake, dopadljive i elegantne melodike. Ispoljavao je melodijsku fantaziju i smisao za instrumentalne efekte. Djela: baleti "Kopelija", "Silvija", opera "Lakme".
1927 - Preminuo geograf Jovan Cvijić, osnivač antropogeografije i geomorfologije u Srbiji i Srpskog geografskog društva, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije, počasni doktor pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu.
Rođena Susan Sontag, američka književnica i novinarka
1933. - Rođena Susan Sontag, američka književnica i novinarka. Poznata je po angažmanu za ljudska prava i kritici na račun društvenih okolnosti i Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Sontag je posjetila Sarajevo 1993. godine, te tokom opsade grada realizirala predstavu „Čekajući Godota“, kako bi dokazala ono čemu je težila cijeli svoj život – da za kulturu vrijedi umrijeti. Preminula je 28. decembra 2004. godine.
1957. - Umro italijanski dirigent Arturo Toskanini (Toscanini), snažna umjetnička ličnost, izvanredne memorije i izuzetne sugestivnosti, vjerovatno najveći dirigent 20. stoljeća. Dirigirao je u milanskoj “Skali” i “Metropoliten” operi u Njujorku, gdje je organizirao i simfonijski orkestar.
1962. - Preminuo Ivan Meštrović, najistaknutiji vajar hrvatske moderne skulpture i svojevremeno vodeća ličnost umjetničkog života u Zagrebu. Svrstan je među istaknute osobe svjetske umjetnosti prve polovine 20. vijeka. Slikao je u ulju (“Moja mati”, 1911.), pisao eseje (“Moji razgovori s Michelangelom”, 1926.), memoare o javnom i političkom životu svog doba (“Uspomene na političke ljude i događaje”, 1969.) i pripovijetke (“Ludi Mile”, 1970.). Godine 1952., poklonio je hrvatskom narodu Galeriju i Kaštelet u Splitu, Atelijer Meštrović u Zagrebu i porodičnu grobnicu, crkvicu Presvetog Otkupitelja u Otavicama u kojoj je, prema vlastitoj želji, pokopan. U Vrpolju je 1972. godine otvorena Spomen-galerija "Ivan Meštrović" s četrdesetak njegovih djela.