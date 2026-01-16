Hari Varešanović, jedan od najboljih bh. pjevača, slavi 65. rođendan

Na današnji dan 1961. godine, u Sarajevu je rođen Hajrudin Hari Varešanović, jedan od najznačajnijih bosanskohercegovačkih kantautora i najboljih pop pjevača izuzetnih vokalnih sposobnosti. Estradnu karijeru započeo je krajem 1970-ih u sarajevskoj grupi „Ambasadori“, da bi je nastavio u grupi "Zov". Kao frontmen grupe postigao je veliki uspjeh s pjesmom "Golubica". Sredinom 1980-ih njegova nova grupa „Hari Mata Hari“ počinje pohod na top-ljestvice bivše SFR Jugoslavije, što im uspijeva zahvaljujući, prije svega, romantičnim ljubavnim baladama kao: "Ja te volim najviše na svijetu", "Strah me da te volim", "Javi se", "Prsten i zlatni lanac", "Sjeti se ljeta"... Treće mjesto s „Lejlom“ na Eurosongu Milionski tiraži ploča, ogromna popularnost i nadasve kvalitetan muzički proizvod obilježili su vrijeme kasnih 1980-ih i ranih 1990-ih godina, kad je grupa "Hari Mata Hari" slovila za apsolutni vrh regionalne zabavne i pop muzike. Godine 2006., Hajrudin Hari Varešanović, direktni kandidat i predstavnik Bosne i Hercegovine na Eurosongu u Atini, s pjesmom "Lejla" izborio je treće mjesto. "Lejla" je ljubavna balada s karakterističnim elementima bosanske sevdalinke, u kojoj su u potpunosti do izražaja došle Harijeve glasovne sposobnosti.

Elizabeta Kotromanić . Magazinplus.eu Elizabeta Kotromanić . Magazinplus.eu

Ubijena Elizabeta Kotromanić, kraljica Ugarske i Poljske, kći bosanskog bana Stjepana II 1387. - Ubijena Elizabeta Kotromanić, kraljica Ugarske i Poljske, kći bosanskog bana Stjepana II iz dinastije Kotromanića i Elizabete Kujavske. Udala se 20. juna 1353. godine hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika I, čime je postala hrvatsko-ugarska kraljica. Budući da je poljski kralj Kazimir Veliki odredio Ludovika za nasljednika poljskog prijestolja, postala je i poljska kraljica. 1749. - Rođen Vitorio Alfijeri (Vittorio Alfieri), italijanski rodoljubivi pjesnik i dramski pisac iz čijeg djela zrači strasna ljubav za slobodu i želja za zbacivanjem tiranije. Djela: tragedije "Saul", "Orest", "Marija Stjuart", "Filip", "Kleopatra", "Antigona", "Mira", komedije, soneti, ode, satire, epigrami, rasprava "O tiraniji", autobiografski spis "Život Vitorija Alfijerija". 1794. - Umro engleski historičar Edvard Gibon (Edward Gibbon), čije je sedmotomno djelo "Opadanje i propast Rimskog carstva", u kojem je obuhvatio historiju Rima i Romeje (Bizantije) od drugog do 15. stoljeća, jedno od najznačajnijih u svjetskoj historiografiji. 1853. - Rođen Andre Mišelin (Michelin), francuski proizvođač guma. S bratom Edvardom (Edouard), 28. maja 1889., osnovao je kompaniju „Michelin“, koja je počela razvijati i proizvoditi gume za bicikle i automobile te kasnije postala jedna od vodećih u svijetu. 1891 - Umro francuski kompozitor Leo Delib (Delibes), romantičarski stvaralac koji je među prvima komponovao simfonijski balet i razvijao ga do pantomime. Komponovao je i opere i operete, lake, dopadljive i elegantne melodike. Ispoljavao je melodijsku fantaziju i smisao za instrumentalne efekte. Djela: baleti "Kopelija", "Silvija", opera "Lakme". 1927 - Preminuo geograf Jovan Cvijić, osnivač antropogeografije i geomorfologije u Srbiji i Srpskog geografskog društva, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije, počasni doktor pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu.

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