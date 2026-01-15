Dodik kritikuje opoziciju: "Slađe im je sarajevsko smeće nego naša pogača"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska pokazuje odlučnost u samostalnom donošenju odluka, kao i "nevjerovatnu sposobnost" za sprovođenje ozbiljnih društvenih procesa u kratkom roku. Naglašavajući da ništa ne prepuštaju slučaju, Dodik je izrazio punu podršku radu aktuelne izvršne vlasti. On je istakao da su pod rukovodstvom Save Minića pokrenute reforme usmjerene na podizanje životnog standarda i očuvanje stabilnosti, te je potvrdio da će nova Vlada biti Vlada kontinuiteta. Odnos prema Vladi i najava kontinuiteta Lider vladajuće koalicije osvrnuo se na rad premijera, ističući da su reformske aktivnosti već dale prve rezultate u pogledu stabilizacije društvenih i ekonomskih prilika u entitetu.

- Vlada koju predvodi Savo Minić je u kratkom roku pokrenula značajne reforme usmjerene na podizanje životnog standarda i očuvanje stabilnosti Republike Srpske. Nova vlada, koju će on nastaviti da vodi, bit će vlada kontinuiteta. Možda mi kao vlast nismo ni savršeni ni idealni, ali se opozicija svojski trudi, i polazi joj za rukom, da narodu dokaže da je deset puta gora - rekao je Dodik. Kritike opoziciji zbog saradnje sa Sarajevom Dodik je posebno kritikovao opozicione stranke, optužujući ih za nedostatak političkog digniteta i favorizovanje institucija na nivou Bosne i Hercegovine koje on smatra neustavnim ili nelegalnim.