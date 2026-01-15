Ramić o kandidaturi Bećirovića: Nije naveo nijedan konkretan rezultat svog rada

Kada član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, već na kraju mandata, za BHT1 na gotovo svako pitanje kaže da se bavi „ozbiljnim poslom“, da je imao „bezbroj sastanaka“, da „mora otvoriti neka pitanja“, da „očekuje odgovornost od drugih“, a pri tome ne navede nijedan konkretan rezultat svog rada — šta nam u stvari poručuje, pita zastupnik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Edin Ramić.

- Da vlastiti mandat opisuje procesima, a ne rezultatima. Sastanci, razgovori i „otvaranje pitanja“ nisu postignuća. To su aktivnosti. Ako se nakon mandata može ponuditi samo opis aktivnosti, znači da je izostao učinak. Da odgovornost traži od drugih, ali je ne demonstrira ličnim primjerom. U protivnom, da je ostvario rezultate pohvalio bi se šta je uradio a ne da oni koje je imenovao nisu bili dovoljno odgovorni. Da želi novi mandat bez polaganja računa za prethodni. Da pokušava autoritet graditi na funkciji, a ne na djelu. „Bavim se ozbiljnim poslom“ je tvrdnja o vlastitoj važnosti — ali bez dokaza ostaje samo tvrdnja. Da računa na zaborav ili nisku političku očekivanost javnosti. Drugim riječima: vjeruje da je dovoljno zvučati državnički, bez potrebe da se pokaže učinak.

U suštini: Kompletan intervju nam govori da želi novi mandat (ili to drugi traže od njega) na osnovu pozicije koju ima, a ne na osnovu rezultata koje je proizveo. A to je uvijek signal političke potrošenosti, bez obzira na funkciju. Dugogodišnja parlamentarna karijera (tridesetak godina) ne pokaže bezidejnost i potkapacitiranost kao trogodišnja izvršna pozicija. Građani zaslužuju rezultate, ne fraze - naveo je Ramić.