Mladi u KS kojima je nedavno isplaćen ostatak subvencija za stan, dio novca doniraju u humanitarne svrhe

Članovi grupe, koji su 2023. godine ostvarili pravo na subvenciju, nakon gotovo dvije godine čekanja da se isplati puni iznos, odlučili su da dio sredstava ne zadrže za sebe, već da ih vrate društvu kroz pomoć onima kojima je najpotrebnija.

Grupa mladih iz Kantona Sarajevo, okupljena pod nazivom "Hiperprivilegovana kasta", odlučila je dio novca koji su dobili kroz subvenciju za kupovinu prve nekretnine usmjeriti u humanitarne svrhe.

U zajedničkoj akciji prikupljeno je više od 25.000 KM, a sredstva su raspoređena ovako:

* 15.000 KM Udruženju Pomozi.ba - fond za liječenje,

* 5.000 KM - Udruženju Srce za djecu oboljelu od raka - Roditeljska kuća

* 4.000 KM - Omladinsko udruženje Dobro djelo

Ostatak sredstava bit će usmjeren za pomoć jednoj od članica grupe.

Kako navode, ova akcija šalje dvostruku poruku: da se građanska borba može voditi dostojanstveno i istrajno, ali i da solidarnost ne prestaje kada se izborimo za vlastita prava.

Ovom prilikom grupa upućuje i javni poziv nositeljima izvršne i zakonodavne vlasti, izabranim i imenovanim zvaničnicima, da se ličnim primjerom uključe u humanitarne akcije i podrže organizacije koje svakodnevno pomažu najugroženijima.

- Ako su građani, nakon dugotrajne borbe za svoja zakonska prava, mogli dio svog novca pretvoriti u trajno dobro, vjerujemo da isto mogu učiniti i oni koji raspolažu daleko većim primanjima i uticajem. Solidarnost nije obaveza, ali jeste odgovornost - poručuju iz neformalne grupe mladih "Hiperprivilegovana kasta".